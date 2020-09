Emotioneel zoontje en harde woorden voor Bartomeu: lees hier de belangrijkste passages uit het interview van Lionel Messi NVE

04 september 2020

18u46

Bron: Goal.com 0 Primera Division Lionel Messi blijft. Dan toch. In een gesprek bij Goal geeft Messi tekst en uitleg bij z'n beslissing. Hij heeft het onder meer over het emotionele gesprek met z’n zoontje Thiago, maar hij spaart ook Barça-voorzitter Bartomeu niet. Lees hieronder enkele belangrijke passages uit het interview.

“Toen ik aan m’n vrouw en kinderen vertelde dat ik wilde vertrekken, was dat een groot drama”, steekt Lionel Messi van wal. “De hele familie begon te huilen. Mijn kinderen wilden niet weg uit Barcelona of van school veranderen. Maar ik keek verder dan dat. Ik wil op het hoogste niveau meedoen. Titels winnen, meedoen met de Champions League.”

“Je kan er winnen of verliezen. Het is moeilijk, maar je moet meedoen. Niet uit elkaar vallen, zoals in Rome, Liverpool en Lissabon. Dat heeft me aan het denken gezet over m’n beslissing.”

“Ik dacht, en was zeker, dat ik gratis mocht vertrekken. De voorzitter heeft me altijd gezegd dat ik op het einde van het seizoen kon kiezen of ik al dan niet bleef. Nu houden ze vast aan het feit dat ik het niet voor 10 juni heb laten weten, terwijl we toen nog actief waren in La Liga door dat vreselijke coronavirus.”

“Dat is dus de reden waarom ik blijf bij de club: omdat de voorzitter me heeft gezegd dat de enige manier om te vertrekken is door 700 miljoen euro te betalen, en dat is onmogelijk. Er was nog een andere manier, via de rechtbank. Maar ik zou nooit naar de rechtbank trekken tegen Barça, ik hou van de club en ze hebben me alles gegeven. Het is de club van m’n leven. Barça heeft me alles gegeven, en ik heb hetzelfde teruggedaan.”

Het gesprek met z’n familie was zwaar voor Messi. Z’n zoontjes zagen hem liefst blijven. “Matteo is nog jong, hij heeft niet goed door wat het is om ergens anders heen te gaan. Thiago is ouder. Hij hoorde dingen op televisie en vroeg het me. Ik wilde niet dat hij door had dat hij moest vertrekken of van school veranderen. Hij huilde en zei ‘laten we niet gaan’. Hij bleef het herhalen. Dat was hard. Maar begrijpelijk. Het is moeilijk om de keuze te maken.”

“Ik hou van Barcelona en ik ga nergens een betere plaats vinden dan hier. Maar ik heb nog altijd het recht om zelf te beslissen. Ik ging op zoek naar nieuwe doelen en uitdagingen. Hier in Barcelona heb ik alles. Er was niets mis. Ik had het gewoon nodig, de club ook. Het zou goed zijn geweest voor iedereen. Mijn vrouw heeft me altijd gesteund”, besluit de Argentijn.

