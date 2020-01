Eindelijk weg uit China: Atlético Madrid rondt vandaag de huur van Yannick Carrasco af Kristof Terreur

31 januari 2020

00u02 3 La Liga Eindelijk weg uit China en met hangende pootjes terug. Atlético Madrid rondt vandaag, vrijdag, de huur van Yannick Carrasco af. De Rode Duivel (26) werd er aangeboden en de Madrilenen hapten toe.

Carrasco zelf reisde al naar Madrid in afwachting van een deal op deadline day. Diego Simeone wil er in het aanvallende compartiment nog een speler bij. Gesprekken met Edinson Cavani (PSG) sprongen af. Carrasco was tot begin deze week in beeld bij Crystal Palace, maar manager Roy Hodgson was niet overtuigd. Bovendien schoten de gesprekken met Dalian Yifang niet op.

Carrasco vertrok in 2018 met slaande deuren bij Atlético, club waar hij definitief doorbraak, richting China. Nu hoopt hij zich in de Spaanse hoofdstad opnieuw te lanceren.