Einde van een cyclus: wat er straks nog overblijft van het Atlético dat in 2016 nog net naast Champions League greep Redactie

15 mei 2019

11u56

Bron: AD.nl 0 Atlético Antoine Griezmann kondigde gisteren zijn vertrek bij Atlético Madrid aan en daarmee wordt de formatie van coach Diego Simeone verder ontmanteld. Wat blijft er nog over van het elftal dat in 2016 nog de Champions League-finale tegen Real Madrid speelde (en verloor na strafschoppen)?

Doelman

Met Jan Oblak heeft Atlético Madrid een van 's werelds beste keepers tussen de palen staan. Hoewel de Sloveen in Engelse media continu in verband wordt gebracht met een overstap naar Manchester United, waar hij voormalig Atlético-doelman David de Gea zou moeten opvolgen, lijkt het onwaarschijnlijk dat Simeone ook zijn doelman laat gaan. Bovendien zette Oblak in april nog zijn krabbel onder een nieuw contract dat hem tot medio 2023 aan Los Rojiblancos bindt. Hij zal tevens de geheel vernieuwde verdediging moeten leiden.

Verdediging

Van de vier verdedigers die Simeone in 2016 opstelde in de na penalty's verloren Champions League-finale tegen Real Madrid blijft alleen Stefan Savic over. Juanfran, Diego Godín en waarschijnlijk ook Filipe Luís verlaten het Wanda Metropolitano. Lucas Hernandez, invaller in de Champions League-finale, heeft bovendien een transfer van tachtig miljoen naar Bayern München te pakken.



Naast Savic zal de Uruguayaan José Giménez een belangrijke schakel moeten vormen in de defensie van volgend seizoen. Voor voormalig PSV’er Santiago Arias lijken er kansen te liggen met de defensieve leegloop, maar volgens Marca zijn ze bij Atlético niet overtuigd van de Colombiaan en mag hij bij een goed bod alweer vertrekken.

Middenveld

Twee van de vier middenvelders uit de basisploeg van de Champions League-finale (Gabi en Augusto Fernández) zijn reeds vertrokken, maar de overgebleven Saúl Ñíguez en Koke zijn er nog altijd en dat zal ook volgend seizoen zo zijn. Verder blijft het Madrileense middenveld van het huidige seizoen, met ook Thomas Partey en Rodrigo, redelijk intact. Enige onzekerheid bestaat er wel over Rodrigo, die in 2018 voor 20 miljoen euro werd overgenomen van Villarreal. De 22-jarige Spanjaard, tevens zesvoudig international, ontwikkelt zich stormachtig en heeft een transferclausule van ‘slechts’ zeventig miljoen euro in zijn contract staan. Een bedrag waar bijvoorbeeld het geïnteresseerde Manchester City zijn hand niet voor omdraait.

Rode Duivel Yannick Carrasco viel in die finale in bij de rust en scoorde, maar ook hij is intussen dus al eventjes weg uit de Spaanse hoofdstad.

Aanval

Ook de Champions League-aanval is na het huidige seizoen volledig ontmanteld. Fernando Torres verdient tegenwoordig de kost bij het Japanse Sagan Tosu, terwijl Griezmann gisteren dus zijn vertrek aankondigde. Net als hen zal ook de Kroaat Nikola Kalinic zijn heil elders mogen zoeken. Met Álvaro Morata en Diego Costa heeft Atlético meer aanvallende ijzers in het vuur, maar La Gazzetta dello Sport maakt vandaag ook melding van een eventuele komst van Juventus-speler Paulo Dybala.