Eind mei eerste mikpunt, twee drankpauzes en 72 uur tussen elke speeldag: Spanje doktert uit hoe en wanneer er weer kan gevoetbald worden

07 april 2020

17u34

Bron: AS/Marca 0 La Liga Terwijl België voor een definitieve stopzetting kiest , doktert Spanje uit hoe het voetbal opnieuw op te starten. Áls de regering beslist dat er opnieuw kan gespeeld worden, hopen ze in het laatste weekend van mei of het eerste van juni weer te voetballen, weliswaar nog lange tijd achter gesloten deuren. Tussen twee speeldagen moet minstens 72 uur zitten en met twee drankpauzes per wedstrijd is er ook aan de hitte gedacht. Morgen vindt er een nieuw onderhoud plaats bij de Spaanse voetbalbond.



Sowieso zal er niet gevoetbald worden vóór 28 mei. Dat zei Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eerder op de dag in een telefonisch onderhoud met internationale media, nog voor hij in vergadering ging. Volgens Tebas kan er pas vanaf 26 april weer getraind worden, mits de Spaanse regering de maatregelen tegen het coronavirus versoepelt. Er moeten in La Liga nog elf speeldagen worden afgewerkt.

“De meest waarschijnlijke data waarop we de competitie kunnen hervatten zijn 28 mei, 6 juni of 28 juni, daar hebben we samen met de UEFA naar gekeken”, vertelde Tebas. Idealiter hoopt men in het laatste weekend van mei of het eerste van juni weer te spelen. “Maar exacter kunnen we niet zijn, omdat de Spaanse autoriteiten hierin leidend zijn. Pas als er weer getraind wordt, kunnen we nauwkeurig plannen.”

Het definitief stopzetten van de competitie, zoals in België, is momenteel geen optie. Tebas schat het verlies van de Spaanse profclubs als de competitie niet wordt hervat op 1 miljard euro. “Voorlopig maken we die overweging niet”, aldus de Liga-baas. Als er wel opnieuw kan gevoetbald worden, maar zonder publiek, dan verwacht Tebas een verlies van 300 miljoen. “Zelfs als we opnieuw spelen met fans, dan nog heeft deze situatie een schade veroorzaakt van 150 miljoen euro.”

72 uur

Enkele uren later zat Tebas in een conference call, samen met vertegenwoordigers van de Spaanse bond (RFEF), spelersvakbond AFE en enkele collega’s van La Liga. Daar werd verder nagedacht onder welke omstandigheden het voetbal kan heropgestart worden. Wanneer de competitie inderdaad terugkeert eind mei of begin juni, zal deze sowieso afgewerkt worden achter gesloten deuren, en dit al minstens tot september. De Spaanse regering is immers niet zinnens om in de zomer grote evenementen met een massa publiek toe te laten. Vanwege de korte tijdspanne waarin de matchen moeten afgewerkt worden, zou er ook een minimum van 72 uur tussen twee speeldagen zitten. Om de hitte in de warmste maanden van het jaar een hoofd te bieden, worden er bovendien twee drankpauzes ingelast.

Morgen vindt er bij de Spaanse bond weer een gesprek plaats over het hoe en wanneer, eventueel met nieuwe ideeën en suggesties. Alle voorstellen moeten op een latere datum in de algemene vergadering bekrachtigd worden.

Ook in Nederland bestudeert men volop hoe en wanneer de Eredivisie weer op gang te brengen.

