Eerste nederlaag Real Madrid onder Solari: Courtois en co krijgen rammel van het bescheiden Eibar Redactie

24 november 2018

14u50

Bron: ANP 1 SD Eibar EIB EIB 3 einde 0 RMA RMA Real Madrid Primera Division Eentje die kan tellen. Real Madrid leed vanmiddag zijn eerste nederlaag onder coach Santiago Solari. In Eibar moest Thibaut Courtois zich liefst drie keer gewonnen geven: 3-0. ‘De Koninklijke’ kan Barcelona vanavond zeven punten zien uitlopen.

Santiago Solari leek de boel weer een beetje op de rit te hebben bij Real Madrid. Na het ontslag van Julen Lopetegui werd de Argentijn aangesteld als interim-coach. Nadat hij Real naar vijf overwinningen in vijf wedstrijden had geleid (de beste start ooit van een Real Madrid-coach) werd besloten dat Solari het seizoen mag afmaken in Estadio Santiago Bernabéu.

Toch blijkt het lek nog bepaald niet boven, zo bleek vanmiddag in Estadio Municipal de Ipurua. Vooral het defensieve geschutter (naast het feit dat Real Madrid nauwelijks grote kansen creëerde) in de uitwedstrijd tegen Eibar zal Solari tot zorgen baren. Nadat Gonzalo Escalante al na 16 minuten de 1-0 had genoteerd, kreeg Eibar in de tweede helft twee goals in de schoot geworpen. Toni Kroos probeerde het spel met een lange bal te openen, maar in plaats daarvan bracht hij rechtsback Alvaro Odriozola in de problemen. Odriozola verloor op zijn beurt de bal aan Sergio Enrich, die de 2-0 maakte.

GOOOAAAAL | Gonzalo Escalante brengt Eibar verrassend op voorsprong! De VAR keurt het doelpunt terecht goed! 🎥👏#EibarRealMadrid 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/ldDiQHQ3Mj Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOOOAAAAL | Balverlies van Odriozola wordt genadeloos afgestraft door Enrich: 2-0! 😱#EibarRealMadrid 2️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/ID5Nlqz7rk Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Daar hield de ellende nog niet op voor Real Madrid. Vijf minuten later werd Garcia Kike geen strobreed in de weggelegd door Sergio Ramos en Raphaël Varane om ook de 3-0 in het netje te leggen. Het was vervolgens aan Thibaut Courtois te danken dat Eibar een niet nog ruimere marge op het scorebord zette.

Door de smadelijke nederlaag blijft Real Madrid op vier punten afstand staan van koploper Barcelona, dat vanavond de kraker tegen Atlético Madrid speelt. Eibar maakt een mooie sprong op de ranglijst van La Liga. De club staat nu zevende, twee punten achter nummer zes, Real Madrid.

DRIE-NUL | Eibar veegt de vloer aan met Real Madrid! 🔥#EibarRealMadrid 3️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/jFL43ZfXfh Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

SAVE | Courtois behoedt Real Madrid van een vierde tegengoal! 👀#EibarRealMadrid 3️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/Tcn9yZGkR8 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link