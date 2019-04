Een video van Messi's 'mooiste' gemiste kansen is zo mogelijk nog mooier dan zijn beste goals ODBS

07 april 2019

08u23 4 La Liga Zonder uit te blinken, werd de legende van Leo Messi (31) er gisteravond tegen Atlético Madrid nog wat groter op. Dankzij de 2-0-zege, is de Argentijn met 335 stuks nu voorbij Iker Casillas in het rijtje ‘meeste zeges in La Liga ooit’. Zijn tiende landstitel is nog louter een formaliteit. Er doet momenteel ook een straffe compilatievideo van Messi’s ‘mooiste’ gemiste kansen de ronde. En die is zo mogelijk nog indrukwekkender dan die van zijn knapste goals.

Neen, het was zeker niet de beste die we gisteravond te zien kregen in de topper tegen Atlético Madrid. Messi liep zich meerdere keren vast of vond een erg sterke Oblak op zijn weg. Zeker na de pauze, toen ‘Atléti’ het na de domme rode kaart voor Diego Costa met z’n tienen moest doen. Maar uiteindelijk pikte hij in de slotfase, een minuut na de geweldige opener van Luis Suárez, toch weer zijn pareltje mee. Een rush, een dribbel en dan blijven veinzen tot hij het gaatje vond. De titel kan Barça nu echt niet meer ontlopen: de voorsprong op ‘Los Colchoneros’ bedraagt 11 punten, Real Madrid volgt op 13. De 2-0 was meteen de 335ste zege die Messi liet optekenen in La Liga. Daarmee gaat hij een icoon als Iker Casillas (334) voorbij. De huidige doelman van Porto had daar wel 504 matchen voor nodig, Messi 446. Een andere doelman, Andoni Zubizarreta van vooral FC Barcelona, staat als nummer drie op 333 zeges. Oblak, na de match: “Messi is de beste speler in de geschiedenis van het voetbal.”

Two tweets needed for Lionel Messi's record-breaking LaLiga wins. 📜 pic.twitter.com/6VKwWjkCuB Squawka Football(@ Squawka) link

Ook opvallend is hoe FC Barcelona na het vertrek van Neymar aanvallend er geen echte ‘tridente’ meer op nahoudt: zowel Ousmane Dembélé, Coutinho als Malcom konden zich om allerlei redenen nog niet echt doorzetten in het Camp Nou. Maar Messi en ook Luis Suárez blijven scoren aan een quasi ongezien tempo. Messi zit nu aan 33 goals, 43 in alle competities, de Uruguayaan heeft na gisteravond de kaap van 20 goals gerond. Dat zijn 53 goals in La Liga onder hun tweetjes. Op Real Madrid na, al zijn dat er met 55 goals ook maar twee meer, doet zelfs geen hele ploeg beter. Sevilla zit aan 49 goals, Atlético heeft er 45 gemaakt. Koningskoppel.

Image: Suarez and Messi after the game (via Suarez's personal Twitter). pic.twitter.com/7DvdVjpqHg Barça Universal(@ BarcaUniversal) link

More closer look of Messi's goal#BarçaAtleti pic.twitter.com/cxKnGZcLS2 Neo🔟(@ lniesta9) link

Woensdag houdt ‘Circus Messi’ halt in Manchester, waar Barcelona op Old Trafford de heenmatch van de kwartfinales van de Champions League speelt. Op Twitter doen de duizenden GOAT-verwijzingen, naar de Greatest Of All Time, weer flink de ronde. Zijn tweestrijd met Cristiano Ronaldo wat betreft aantal gemaakte goals, blijft alvast intens. Messi zit nu aan 415 goals in La Liga als strafste topschutter ooit van de vijf Europese topcompetities, Ronaldo heeft er 414. Al speelt de drie jaar oudere Ronaldo (34) hier een verloren match. Jimmy Greaves volgt als nummer drie met 366 goals, Gerd Müller heeft er 365.

415 - Messi is now the top goal-scorer ever in the Top 5 European leagues (415), ahead of @Cristiano (414). Legend. pic.twitter.com/JGxyP3Am61 OptaJose(@ OptaJose) link

How to say GOAT in each country:



England - Messi

Spain - Messi

Germany - Messi

France - Messi

Italy - Messi

Portugal - Messi

Holland - Messi pic.twitter.com/FQ9GpPJ6GL bet365(@ bet365) link

God gave him talent that no one else will probably ever get. And no one else can ever match God given talent. When God created it, nothing can overcome it. So he is definitely the GOAT



Lionel Andrés Messi Cuccittini 🐐 pic.twitter.com/9GECdWl5g3 FC Barcelona(@ FCB_Matchday) link

Lionel Messi has been directly involved in 45+ goals in seven of his last nine LaLiga campaigns.



2010/11: 31 & 18

2011/12: 50 & 16

2012/13: 46 & 12

2014/15: 43 & 18

2016/17: 37 & 9

2017/18: 34 & 12

2018/19: 33 & 12



Mind-blowing output. 🤯 pic.twitter.com/f08dSWd9GT Squawka Football(@ Squawka) link