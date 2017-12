Een Clásico om 13 uur? Daar zitten de Aziaten voor iets tussen Niels Poissonnier

11u25 1

Het recordaantal kijkers moet sneuvelen. Vandaar dat de Clásico niet 's avonds gespeeld wordt, maar 's middags om 13 uur: 't is dan primetime in landen als China, Japan, Indonesië en Vietnam. "La Liga zorgt wereldwijd voor entertainment. Vorig jaar werd onze competitie door 2,6 miljard mensen gevolgd, onder wie veel mensen uit Azië. We geven ze nu de mogelijkheid om naar de Clásico te kijken, zonder dat ze daarvoor tot diep in de nacht moeten opblijven", legt een vertegenwoordiger van de Primera División uit. Er wordt gerekend op liefst 650 miljoen tv-kijkers.

AP

AP Barcelona's Lionel Messi is fouled by an unidentified Real Madrid player during a Spanish La Liga soccer match between Real Madrid and Barcelona, dubbed 'el clasico', at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid, Spain, Sunday, April 23, 2017. (AP Photo/Francisco Seco)