Een afkoopsom die doet duizelen: de gigantische cijfers in het contract van Thibaut Courtois

11 augustus 2018

Bron: Eigen berichtgeving 6 Primera Division Real Madrid wil zijn nieuwe doelman duidelijk niet meteen kwijt. Gisteren raakte de afkoopsom bekend in het zesjarige contract van Thibaut Courtois: wie hem wil wegkapen, dient... 700 miljoen euro over te schrijven. Een astronomisch bedrag.

Dat Real zo’n flinke afkoopsom in een contract opneemt is niet nieuw. Dat is hetzelfde bedrag bijvoorbeeld als bij de Spaanse sterren Isco en Marco Asensio. Bedragen waarmee de Koninklijke zich wapent tegen kapers. Geen andere club plukt zomaar een speler weg bij Real zonder dat de club daarmee instemt. Zo gaat dat nu eenmaal. In Spanje zijn afkoopsommen in contract een verplichting - PSG slaagde er zo in Neymar weg te plukken bij Barcelona.

Die 700 miljoen is niet het enige verrassende cijfer in het contract van Courtois. De doelman verdient de komende zes jaar een kleine 8 miljoen euro netto per jaar - 14 miljoen bruto. Het dubbele van zijn concurrent Keylor Navas. Bij Chelsea lag een nog beter voorstel op tafel - hij kon er minstens 1 miljoen euro per jaar meer krijgen - maar dat voorstel wimpelde hij af. Courtois wilde zijn droom realiseren en dichter bij zijn twee kinderen zijn. Dat was het belangrijkste. Een jaar zonder kroost deed hem inzien dat hij hen eigenlijk niet kon missen. Op dit moment is hij de gelukkigste jongen ter wereld. Zal wel. Herenigd met de kinderen en bij de club waar hij als kind van droomde. Ter vergelijking: doelmannen horen, ondanks de hoge transferbedragen die deze zomer werden betaald, nog lang niet bij de topverdieners. Messi verdient zonder bonussen 71 miljoen euro bruto per jaar bij Barcelona, Neymar 37 miljoen bij PSG en Ronaldo zo'n 30 miljoen bij Juventus.

Courtois trainde gisteravond een tweede keer mee. Donderdagavond ging hij eten met de hele familie en met het gezin van zijn makelaar Christophe Henrotay in een trendy restaurant in Madrid. Een goedgeluimde Courtois poseerde gewillig met fans. Hij verbaasde zich erover dat spelers van de A-ploeg slechts drie kwartier voor de training op de club dienen te zijn.

Vanavond speelt Real zijn jaarlijkse galawedstrijd in Bernabéu tegen AC Milan - Courtois zit nog niet in de selectie. Ook sijpelt steeds meer door dat Courtois woensdag evenmin in doel zal staan tijdens de Europese Supercup tegen Atlético. Volgens de Madrileense pers is dié match nog aan Keylor Navas beloofd. Courtois zou in de basis staan in de eerste competitiewedstrijd op 19 augustus op eigen veld tegen stadsgenoot Getafe.

Lemmens mee naar Real?

Naar verluidt zou Erwin Lemmens binnenkort Courtois volgen naar Madrid. De keeperstrainer van Lokeren bouwde bij de nationale ploeg een hechte band op met Courtois, en deze laatste hoopt nu dat Lemmens komt als keeperstrainer.