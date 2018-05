Een aanslag, broederliefde en tumult in de tunnel: alle dubieuze fases van de Clásico op een rij en zelfs een venijnige Messi deed zijn duit in het zakje Mike De Beck en Glenn Van Snick

07 mei 2018

10u26

Bron: Marca, eigen berichtgeving 1 Primera Division Niet enkel de Belgische kraker stond bol van de controverse, ook de Spaanse Clásico ontaardde helemaal. Een ware doodschop, een flagrante penaltyfout en een revancherend vuistslag(je). Controverse alom, het scheidsrechterlijk trio wist niet van welk hout pijlen te maken. Alle discutabele fases op een rijtje, zelfs Messi deed mee.

Lief zijn ze nooit voor elkaar, maar wanneer Real Madrid ervoor kiest om geen erehaag te vormen voor de kersverse landskampioen slaat de vlam in een volgepakt Camp Nou natuurlijk helemaal in de pan. Niet geheel toevallig met driftkikkers Luis Suarez en Sergio Ramos als aanstokers. Kort voor rust kregen zij het met elkaar aan de stok - ze zouden elkaar een hele avond opzoeken. De schermutseling was het sein voor heel wat discutabele fases en vooral: een dozijn aan scheidsrechterlijke dwalingen. (lees onder de video verder)

Minuut 44: Messi revancheert zich voor maatje

We zien het zelden bij 'de Vlo', maar een giftige Lionel Messi zinde amper één minuut na het opstootje tussen zijn ploegmakker/goede vriend Suarez en Ramos op wraak. De Argentijn stopte met een venijnige tackle aan de zijlijn de verdediger compleet onder de graszoden. Een geel karton was zijn deel, het kon evengoed een andere kleur zijn. Na de match spuwde Ramos zijn gal. "Messi zette tijdens de rust de referee onder druk. Ik weet niet of camera's dit geregistreerd hebben of de scheidsrechter daardoor na rust anders ging fluiten. Maar dit vind ik echt niet kunnen, je moet respect tonen." (lees onder de video verder)

Minuut 46: Bale met doodschop

De fout van Messi was smerig maar verdwijnt in het niets met de schop die Gareth Bale amper 112 seconden later uitdeelde. Slachtoffer Umtiti ontsnapte aan een verschrikkelijke blessure nadat hij een gestrekt been vol op de kuit kreeg gepland. De lijnrechter stond er met z'n neus op, maar als bij wonder en tot groot ongenoegen van de ruim 90.000 aanwezige Catalanen ging de Welshman niet in het scheidsrechtersboekje. Diezelfde Bale zou uiteindelijk voor de 2-2-eindstand zorgen. Een doorn in het oog van Barça en z'n aanhang.

Minuut 47: Dan tóch rood

Toen Sergi Roberto enkele tellen later een vuistslag(je) uitdeelde aan Marcelo en wél vroegtijdig mocht gaan douchen gingen de poppetjes helemaal aan het dansen. Eerst een provocerend duwtje van de Braziliaan, ter revanche raakte de Spaanse linksback met een gebalde vuist de wang van Marcelo. Die zeeg theatraal neer. Scheidsrechter Hernández twijfelde geen seconde, een manke Umtiti kon z'n ogen niet geloven, Piqué trakteerde de arbiter op een cynisch applausje.

U zou denken dat een kwartiertje pauze de heetgebakerde hoofdrolspelers zou bedaren, maar niets was minder waar. Toen de ploegen zich in de spelerstunnel opmaakten voor de tweede helft, kon Gerard Piqué het niet laten om een prik uit te delen richting Nacho Fernandez. Wat de verdediger van Barcelona exact te vertellen had, is niet meteen duidelijk. De reactie van Nacho was dat wel. De 28-jarige Spanjaard trakteerde Piqué op een wegwerpgebaar om er dan het volgende aan toe te voegen: "Hoe kan je klagen? Ongelooflijk", schudde hij het hoofd. De toon was alweer gezet, het tweede bedrijf zou er allerminst kalmer op worden...

Minuut 52: Feestje Messi gaat gewoon door

De afwerking van de koning van Barcelona was heerlijk. Maar moest de 2-1 niet altijd afgekeurd worden? Suarez - jawel, alweer hij - en Varane bikkelden in een sprintduel om de bal. De Uruguayaan trok het been van de Fransman neer, maar dit keer gebaarde de scheidsrechter van krommenaas. Een dure fout, want 'La Pulga' liet Navas geen enkele kans met een fenomenale plaatsbal.

Minuut 76: Geen penalty voor Marcelo

Nadat Bale met een knappe krul - zowat zijn enig kunststukje in een voorts bleke match - de bordjes weer in evenwicht bracht, zag De Koninklijke een nieuwe goal door de neus geboord. Marcelo speelde zich met een technisch hoogstandje vrij waarna hij werd aangetikt door Jordi Alba. Penalty, dacht iedereen, maar de Spaanse ref zag er geen graten in.

De withemden voelden zich bekocht, na de tumultueuze partij wond een onbekende figuur uit de kleedkamers van Madrid er bij Marca weinig doekjes om: "Deze wedstrijd bevestigt wat we al een hele tijd wisten."

Het slotakkoord was voor Piqué die na de pot de arena als een volleerde mensentemmer toesprak: "Wij zijn kampioen en niemand heeft een erehaag voor ons gevormd? Ongelofelijk. Daarom zullen onze medewerkers het nu doen. Zoals het hoort." Het feest in Camp Nou barstte los, de Madrilenen dropen verbouwereerd af. Op naar 26 mei voor de manschappen van Zidane - de trofee met de grote oren kan een kwakkelseizoen helemaal goed maken.

