Eden Hazard ziet hoe Thibaut Courtois wéér belangrijk is voor Real in zuinige zege tegen Valladolid

30 september 2020

30 september 2020

Met Thibaut Courtois tussen de palen en Eden Hazard, opnieuw out met een spierblessure, buiten de selectie heeft Real Madrid woensdag haar derde competitieduel in La Liga met 1-0 gewonnen van Real Valladolid. Invaller Vinicius Junior zorgde na 65 minuten voor de enige treffer van de avond. Real telt na drie wedstrijden zeven punten en staat daarmee mee bovenin in La Liga.

Thibaut Courtois hield zo nog maar eens de nul voor Real Madrid. De Koninklijke misten opnieuw Eden Hazard. De kapitein van de Rode Duivels kwam dit seizoen nog niet in actie door de naweeën van een enkelblessure van vorig seizoen en leek zijn wederoptreden te gaan maken tegen Valladolid. Eerder woensdag maakte Real Madrid echter bekend dat Hazard met een spierblessure kampt. Hij mist zo (vermoedelijk) met de Rode Duivels ook de oefeninterland tegen Ivoorkust (8 oktober in Brussel), en de Nations League-duels tegen Engeland (11 oktober in Londen) en IJsland (14 oktober in Reykjavik). Sinds zijn transfer naar Real Madrid vorige zomer was Hazard al 213 dagen geblesseerd.

