Eden Hazard werkt eerste volledige groepstraining af, maar staat hij zaterdag ook meteen in de basis? SK

10 september 2019

14u33 0

Eden Hazard werkte deze morgen zijn eerste volledige groepstraining af, sinds hij op 16 augustus een spierscheurtje opliep. De voorbije dagen werd hij steevast weerhouden van al te intensieve trainingen. Nu is Hazard klaar om te debuteren voor Real Madrid in de competitiewedstrijd van zaterdag tegen Levante. Vermoedelijk gebeurt dat met een invalbeurt, maar de wegen van Zidane zijn ondoorgrondelijk - twee weken geleden tegen Valladolid stond James zonder zomervoorbereiding ineens in de basis. Vinicius had deze week interlandverplichtingen, en Bale is geschorst. Veel alternatieven op links voor Hazard heeft Zizou niet. Vrijdag geeft Zidane een persconferentie en laat hij mogelijk in zijn kaarten kijken.

Bekijk in de video hieronder hoe Hazard gisteren deelnam aan wedstrijdvormen in balbezit.

Real Madrid begon het seizoen met winst in Vigo (1-3), maar kon de volgende twee duels slechts gelijkspelen. 1-1 in het Bernabéu tegen Valladolid, 2-2 bij Villarreal. Alleen een zege in de thuismatch tegen Levante, zaterdag om 13u, volstaat dus. Met 6 op 9 hebben de Valencianen hun seizoensstart niet gemist. Volgende week woensdag trekt Real Madrid op de eerste speeldag in de Champions League naar PSG. Vier dagen later volgt een moeilijke verplaatsing in La Liga naar Sevilla.