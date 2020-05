Eden Hazard weer op trainingsveld: Rode Duivel zit in laatste fase van revalidatie ABD

11 mei 2020

12u40 2 Real Madrid Goed nieuws voor Real Madrid: Eden Hazard (29) staat weer op het trainingsveld. De Rode Duivel zit in de laatste fase van zijn herstel van een enkelblessure. Verwacht wordt dat hij snel weer voluit zal kunnen trainen. Ook zijn Real-ploegmaats tekenden vandaag present op het oefencomplex, want ‘Los Blancos’ zijn aan hun voorbereiding begonnen op de herstart van La Liga, die op 12 juni gepland staat.

Nadat alle spelers van Real Madrid vorige week nog - negatief - getest werden, moesten ze zich vandaag melden op het oefencomplex om individueel te trainen. Onder hen dus ook Eden Hazard. De aanvoerder van de Rode Duivels stond weer op het trainingsveld mét bal - een goed teken. De laatste fase van zijn revalidatie is ingezet, binnenkort kan hij weer voluit gaan.

En zo kwam de coronacrisis niet ongelegen voor Hazard, die eind februari herviel met een enkelblessure. Hij zal, als alles volgens plan verloopt, toch nog de kans krijgen om zich dit seizoen te bewijzen bij Real Madrid, want La Liga zal in principe op 12 juni hervatten. Ook de jarige Thibaut Courtois - hij wordt er 28 - trainde vandaag volop mee. Onze nationale doelman arriveerde deze ochtend mét een mondmasker op training, zoals te zien valt in de video hieronder.



Bij Real Madrid, en bij uitbreiding bij alle andere Spaanse profclubs, wordt er dus al gefocust op de herstart. Afgelopen week werden alle spelers en stafleden van de 42 clubs uit de Spaanse eerste en tweede klasse getest op het coronavirus. Het leverde vijf positieve besmettingen op onder spelers. “We hadden gedacht dat het er 25 tot 30 zouden zijn, dus dit is goed nieuws”, zei La Liga-voorzitter Tebas. De besmette spelers worden in quarantaine geplaatst en mogen weer gaan trainen zodra een test negatief uitvalt. Volgens Tebas is het de bedoeling dat in La Liga iedere dag wordt gevoetbald. Er staan nog elf speelrondes op het programma.

