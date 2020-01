Eden Hazard traint opnieuw met bal, raakt hij fit voor Madrileense stadsderby? Redactie

23 januari 2020

13u41 4 La Liga Eden Hazard traint opnieuw met de bal - wel nog individueel. Bij Real Madrid hopen ze dat de Rode Duivel fit geraakt voor de stadsderby tegen Atlético (1 februari). ‘t Wordt een race tegen de klok.

Hazard liep op 26 november in een duel met Thomas Meunier een barstje van drie millimeter in het kapsel van de rechterenkel op. Eén tot twee maanden buiten strijd, luidde de prognose. Twee maanden later heeft de Rode Duivel (eindelijk) de baltraining hervat. De kans dat Hazard de Madrileense derby op zaterdag 1 februari in Bernabéu haalt, is opnieuw wat groter geworden.

De Belg onderhield de voorbije weken de conditie met kracht- en spierversterkende oefeningen. Acht dagen geleden kreeg hij ook groen licht van de medische staf om de loopoefeningen te hervatten. Bij Real zijn ze wel niet zinnens om een risico in zijn revalidatieproces te nemen.