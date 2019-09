Eden Hazard traint nog niet voluit, kans op eerste basisplaats in La Liga zaterdag lijkt klein ODBS

10 september 2019

14u33 0 La Liga Staat Hazard zaterdag voor het eerst in La Liga in de basis van Real Madrid? De kans lijkt eerder klein: Eden traint weer mee met de groep, maar stapte gisteren halfweg over op individuele oefeningen. Bekijk in de video hieronder vanaf 1'14" hoe Hazard deelneemt aan wedstrijdvormen in balbezit.

Het spierscheurtje dat hij opliep in de quadriceps net voor de eerste competitiematch van Real in Vigo lijkt zo goed als verleden tijd, maar helemaal voluit gaat hij nog niet. Vorige week vrijdag nam Hazard voor het eerst deel aan de groepstraining en ook gisteren en vandaag was hij van de partij. Na twee dagen vrijaf hervatte ‘de Koninklijke’ op Valdebebas. Zonder internationals, maar met Hazard, James en Brahim die terugkeren uit blessure. De training werd afgesloten met afwerken op doel, wat Hazard links liet liggen. Het is dus nog maar zeer de vraag of Zidane hem zaterdag al in de strijd gooit. Het risico op herval lijkt te groot. Eventueel wel een invalbeurt. Vandaag werkte hij de, lichte, training wel af.

Hazard kwetste zich op 16 augustus, de dag voor Celta Vigo - Real Madrid. Een maand inactiviteit is zowat het minimum bij soortgelijke spierscheurtjes. Levante ging dus altijd erg nipt worden. Real Madrid was alvast blij dat uiteindelijk het gezond verstand zegevierde bij de Belgische nationale ploeg. Martínez had hem opgeroepen en Hazard was, zij het met behoorlijk wat scepsis, afgereisd naar Tubize. Alleen om het trainingscentrum snel te verlaten.

Real Madrid begon het seizoen met winst in Vigo (1-3), maar kon de volgende twee duels slechts gelijkspelen. 1-1 in het Bernabéu tegen Valladolid, 2-2 bij Villarreal. Alleen een zege in de thuismatch tegen Levante, zaterdag om 13u, volstaat dus. Met 6 op 9 hebben de Valencianen hun seizoensstart niet gemist. Volgende week woensdag trekt Real Madrid op de eerste speeldag in de Champions League naar PSG. Vier dagen later volgt een moeilijke verplaatsing in La Liga naar Sevilla.