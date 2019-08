Eden Hazard sukkelt met hamstrings en moet La Liga-debuut voor Real uitstellen KTH

16 augustus 2019

14u19 4 La Liga Geen La Liga-debuut voor Eden Hazard morgen. De Rode Duivel is niet meegereisd met Real Madrid naar Celta de Vigo. Hazard sukkelt met een hamstringblessure, maar er werd geen scheur vastgesteld.

Een laatste zware trainingsweek en de gevolgen. Hazard trainde vandaag nog mee, maar de pijn in de hamstring bleef opspelen. Bij Real beslisten ze dan ook geen risico’s te nemen en hem uit de selectie te weren voor de seizoensopener zaterdag tegen Celta de Vigo. Hazard moet nog een bevestigende scan ondergaan, maar momenteel is er geen vrees voor een scheurtje. De inactiviteit van de Rode Duivel zou dus mee moeten vallen.

Sowieso is het een start in mineur voor zijn Realcarrière. De verwachtingen in Spanje zijn hoog. Hazard had in Engeland zelden last van spierblessures. Die waren op een hand te tellen. Op het eind van de jaargang 2012-13 liep hij een serieus hamstringletsel op - een scheurtje toen. Zijn aantal blessures in zeven jaar Engeland was op twee handen te tellen. De enkelbreuk die hij bij de Rode Duivels opliep, hield hem het langst aan de kant: tweeënhalve maand.