Eden Hazard kent flauwste start van alle Galáctico’s SK

06 november 2019

09u49 0 La Liga Oeps. Eden Hazard (28) is in het eerste trimester van zijn eerste seizoen met Real Madrid geen vlijtige leerling. Vanavond in Bernabéu speelt hij zijn tiende officiële partij voor De Koninklijke, de negen voorafgaande waren allesbehalve een succes: één goal en twee assists in zes wedstrijden in La Liga en drie in de Champions League.

Niet alleen dát, Hazard is ook in het spel vooralsnog niet dominant of invloedrijk genoeg. De statistieken zijn bijzonder confronterend voor de recordaankoop van Real. Spelers en generaties vergelijken is nooit exacte wetenschap, maar in vergelijking met andere Galácticos die op dezelfde positie speelden als Hazard - Ronaldo, Bale, Figo, Beckham... - is Eden in die eerste negen wedstrijden de flauwste van de klas. Cristiano zat al aan negen doelpunten, Beckham en Figo aan zes assists. Hazard haalde niet zijn beste vorm, mede afgeremd door een spierblessure op het eind van de voorbereiding. Maar net zo goed is hij het slachtoffer van een trainer, Zidane, en een harde kern in de kleedkamer die het leven in het trainingscomplex liever niet te lastig maken. Spelers die de voorbije jaren vier keer de Champions League wisten te winnen, zijn op hun lauweren gaan rusten. Het ontbreken van een ingeslepen organisatie zorgt dat alles voor Hazard een pak moeilijker is. Hij wordt geacht vanuit het niets iets te maken, en dat kan hij niet. Vooralsnog.

Galáctico’s in hun eerste negen wedstrijden

Cristiano Ronaldo: 9 goals en 0 assists (totaal: 9)

David Beckham: 3 goals en 6 assists (totaal: 9)

Gareth Bale: 4 goals en 4 assists (totaal: 8)

Luis Figo: 1 goal en 6 assists (totaal: 7)

James Rodríguez: 3 goals en 2 assists (totaal: 5)

Angel Dí María: 3 goals en 1 assist (totaal: 4)

Robinho: 1 goal en 2 assists (totaal: 3)

Eden Hazard: 1 goal en 2 assists (totaal 3)

