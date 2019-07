Eden Hazard kan zijn grote debuut voor Real Madrid in Vigo maken, zijn eerste Clásico is in Barcelona ODBS

04 juli 2019

14u11 4 La Liga Het Estado Balaídos in Galicië, zal Eden Hazard daar een eerste keer schitteren voor Real? Celta Vigo - Real Madrid kwam alvast uit de bus als de openingsaffiche in La Liga voor 'Los Blancos’.

Celta kon vorig seizoen maar ternauwerdood de degradatie ontwijken en eindigde als 17de. Dat moet lukken voor het new look-Real, in het weekend van 17/18 augustus. Na de trip naar het Balaídos (capaciteit: 31.800 toeschouwers) volgt het weekend erop een thuismatch tegen Valladolid, de club van de Braziliaanse Ronaldo. De vrees bestond dat Real door renovatiewerken aan het Bernabéu pas half september na de interlandbreak voor het eerst thuis kon spelen, maar die blijkt dus ongegrond. Op speeldag 3 trekken Hazard en Courtois naar Villarreal, dan is er Levante thuis om in het weekend van 22 september een eerste echte topper bij FC Sevilla te spelen. Uittredend kampioen FC Barcelona opent in Bilbao en speelt dan thuis tegen Betis.

De eerste Clásico die E. Hazard kan afwerken, volgt op 27 oktober. Ook al buitenshuis: FC Barcelona - Real Madrid. Op 1 maart ontvangt Real in eigen huis Barça. En ook de altijd verhitte derby tegen Atlético werkt Real eerst op verplaatsing af, op 29 september. Real - Atlético is op 2 februari 2020.