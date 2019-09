Eden Hazard: “Hopelijk vandaag het begin van iets moois” SK/GVS

14 september 2019

17u02

Bron: Real Madrid TV 0

Na z’n eerste officiële minuten in het shirt van Real gaf Eden Hazard een eerste reactie bij Real Madrid TV. Uiteraard was hij verheugd met zijn debuut. “Ik ben heel gelukkig dat ik kon invallen”, sprak het nummer 7 van de Koninklijke. “Als je een tijdje uit bent geweest, is het zaak om ritme op te doen. Ik hoop dat vandaag het begin is van iets moois voor mij bij deze club. Ik wil genieten van mijn voetbal, van mijn ploegmaats, en van Real Madrid.” En Eden vergat ook de fans niet. “Dit stadion is uniek, ik voelde de steun. Deze drie punten zijn goed voor het vertrouwen.”

🇧🇪🆕💪 ¡Estas han sido las sensaciones de @hazardeden10 tras su debut en partido oficial con la camiseta blanca!#RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/BTnwaMdBt2 Real Madrid C.F.⚽(@ realmadrid) link

Verticaliteit

Ook coach Zinédine Zidane had het na de match kort over het debuut van Eden. “Hazard bracht veel verticaliteit in het spel en was erg goed aan de bal. Maar hij moet nu meer trainen, hij heeft slechts vier groepstrainingen achter de rug. We weten hoe goed hij is, maar we moeten doseren want er komen nog veel duels.”

En ook Lucas Vázquez gooide met bloemetjes naar de duurste Galáctico ooit. “Hazard heeft bijzonder veel kwaliteiten. Dat heeft hij al in deze korte invalbeurt getoond en ik weet zeker dat hij zo een heel seizoen zal presteren.”

En Courtois? Die had ook lof, maar tikte z'n landgenoot ook meteen op de vingers.