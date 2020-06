Eden Hazard gewoon in de kern voor match van morgen tegen Mallorca YP

23 juni 2020

Eden Hazard zit gewoon in de selectie voor de wedstrijd van Real Madrid tegen Mallorca. De Rode Duivel had de voorbije dagen wat last van spiervermoeidheid, maar wordt door zijn coach Zinedine Zidane toch fit genoeg bevonden voor de match van morgenavond (22u). Ook aanvoerder Sergio Ramos, die afgelopen zondag in Sociedad nog werd vervangen met pijn aan de knie, is van de partij.

Real Madrid heeft net als aartsrivaal FC Barcelona 65 punten, maar de Madrilenen zijn leider omdat ze beter deden in de onderlinge duels.

📋 ¡Estos son los 23 jugadores convocados para medirnos al @RCD_Mallorca!@CodereApuestas | #HalaMadrid pic.twitter.com/4opoEdI696 Real Madrid C.F.⚽(@ realmadrid) link