Eden Hazard flitst in partijtje op training met een hattrick, waarvan eerste goal Realfans doet dromen ODBS

04 juni 2020

20u34 0 Real Madrid Krijgt Real Madrid straks nog de beste Hazard te zien? Een wedstrijdje op training, doet het beste verhopen.



Even voor de herstart van La Liga, staan er achter de fitheid van Eden Hazard nog vraagtekens nadat de Rode Duivel in februari een nieuw barstje in de rechterenkel opliep. Maar wat onze landgenoot vandaag op training liet bewonderen, doet de fans van Real ongetwijfeld dromen. In een onderling partijtje was hij goed voor een hattrick, waarbij vooral de eerste goal herinneringen oproept aan de allerbeste Hazard. Perfecte aanname, zijn karakteristieke korte draai en dan vlammen in de verste hoek. Vintage Eden. De tweede goal op assist van Benzema hadden U en ik ook nog gemaakt, nummer drie toont vooral Hazards honger voor goal. Niet afleggen voor de gevolgde Asensio, wel zelf hard in het dak van de goal afwerken.

Real begint er op zondag 14 juni weer aan om met een middagmatch tegen Eibar achter gesloten deuren. Er wordt niet gespeeld in het Bernabéu (dat renovatiewerken ondergaat), maar wel op het trainingscentrum Valdebebas. La Liga heeft nog 11 speeldagen af te werken. In de titelstrijd staat Real 2 punten in het krijt op FC Barcelona, dat een dag eerder heropent op Mallorca.

Real traint op passing:



