Eden Hazard eert zijn ex-club Chelsea met nieuwe gepersonaliseerde schoen ODBS

18 juli 2019

16u26

Bron: Nike 0

Je kan Eden Hazard wel uit Chelsea halen, maar Chelsea niet uit Eden Hazard. Met zijn nieuwe Nikes eert de Rode Duivel op opvallende wijze zijn ex-club. Zo liet onze landgenoot enkele persoonlijke toetsen verwerken in zijn nieuwe schoen voor de reeks 'Mercurial By You’. Zijn witte Vapor360 met witte nestel showt de befaamde swoosh van Nike in het goud, een verwijzing naar zijn nieuwe club Real Madrid. Maar de fans van Chelsea zullen vooral de hiel op prijs stellen. En ook Nike legt de link: “De blauwe accenten zijn een eerbetoon aan Chelsea. De naam van de speler zit ook vervat in de slogans rond de Mercurial: ‘fast by nature’ en ‘engineered for speed’.” ‘Snel van nature’ en ‘gemaakt voor snelheid’.

Nike laat ook de grote talenten Leroy Sane, Jadon Sancho en Christian Pulisic de nieuwe lijn in de verf zetten. Die laatste moet de vervanger worden van Hazard op de Bridge. De Amerikaans komt voor 60 miljoen euro over van Borussia Dortmund, een transfer die de 'Blues’ nog realiseerden voor ze een transferverbod van de Uefa opgelegd kregen. Hazard speelde zeven seizoenen voor Chelsea, periode waarin hij twee keer de titel won, twee keer de Europa League en een FA Cup.