Duizelingwekkende afkoopsom van 400 miljoen voor 17-jarig supertalent van Barcelona, maar het kan nog hoger NVE/YP

05 december 2019

11u38 0 La Liga Interesse? Da’s dan minstens 400 miljoen euro alstublieft. FC Barcelona heeft de stormachtige ontwikkeling van aanvaller Ansu Fati beloond met een sterk verbeterd contract. De nieuwe verbintenis loopt tot 2022, met een optie voor nog eens twee jaar. En wie het goudhaantje wil, zal dus érg diep in de buidel moeten tasten...

Fati, geboren in Guinee-Bissau, komt sinds 2012 voor Barcelona uit. Met 16 jaar en 304 dagen was hij eerder dit jaar de jongste speler die voor de Catalaanse topclub in de competitie tot scoren kwam. Hij speelde dit seizoen al elf wedstrijden, en wist daarin met enkele flitsen zijn klasse te tonen. Met twee doelpunten is hij nog niet de grootste doelpuntenmachine, maar in Camp Nou behoort hij alvast tot de publiekslievelingen. In september verkreeg Fati de Spaanse nationaliteit. Hij ontving daarna meteen een oproep voor Jong Spanje.

Fati krijgt nu een vernieuwd contract aangeboden, tot 2022 en met een optie op nog twee extra jaren. In dat contract ook de hallucinante afkoopsom van 400 miljoen euro. Enorm veel geld voor een 17-jarige, wat erop wijst dat Barcelona absoluut gelooft in de jongen uit Guinee-Bissau. Ter vergelijking: in het contract van miljoenentransfer Frenkie De Jong staat eenzelfde afkoopclausule.

In de Spaanse competitie is het verplicht om een afkoopsom in elk contract op te nemen. Tot twee jaar geleden werden de vaak absurd hoge bedragen nooit betaald, tot PSG ene Neymar voor 220 miljoen euro wegkocht bij Barcelona. Daardoor veranderde de perceptie van deze bedragen, en uit angst om hun beste spelers zo te zien vertrekken plakken de clubs dan maar enorme bedragen op de hoofden van hun sterren.

De 400 miljoen voor Fati (en voor De Jong) is echter nog niet één van de hoogste afkoopsommen. Daarvoor moeten we in Madrid zijn: Brahim Diaz kreeg begin dit jaar op zijn 19de een afkoopclausule van maar liefst 750 miljoen euro in zijn contract, hoger dan eender wie bij Barcelona. Karim Benzema heeft in zijn contract bij Real Madrid een afkoopsom van 1 miljard (!) euro staan, hij spant daarmee de kroon. Eden Hazard daarentegen zou maar een afkoopsom van minstens 300 miljoen euro hebben.

De vraag is nu: is Ansu Fati het toptalent dat Lionel Messi langzaam kan gaan opvolgen in Camp Nou of is hij de volgende in een rijtje met Bojan Krkic, Gerard Deulofeu, Adama Traoré en Alen Halilovic? Op basis van de afkoopclausule komt de groeibriljant nog niet in de buurt van de Gouden Bal-winnaar. Als clubs de kleine Argentijn willen wegkapen zouden ze een slordige 700 miljoen euro op tafel moeten leggen.