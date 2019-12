Droomavond in Camp Nou: Messi krijgt Gouden Bal van zoontjes en maakt hattrick, Suarez scoort met fabuleuze hakbal

07 december 2019

23u00 4 Barcelona BAR BAR 5 einde 2 MAL MAL Real Mallorca Primera Division Wat een avond voor Lionel Messi. De 32-jarige Argentijn kreeg voor de aftrap zijn zesde Ballon d’Or uit handen van zijn zoontjes. Daarna maakte hij een hattrick tegen Mallorca.

Hartverwarmend moment vandaag in Camp Nou, voor de start van de wedstrijd tussen FC Barcelona en Real Mallorca. Aanvoerder Lionel Messi kreeg immers zijn zesde Gouden Bal overhandigd door zijn drie zoontjes, Thiago, Matteo en Ciro. Die laatste, de jongste van het trio, was duidelijk een beetje onder de indruk van de gebeurtenissen.

En om dit alles nog een beetje luister bij te zetten, pakte Messi senior uit met een hattrick in de 5-2-zege tegen Mallorca. Zijn eerste treffer was er een van wereldklasse. Een briljant doelpunt. Naar binnen knijpen vanop de rechterkant, om de Mallorca-doelman volledig kansloos te laten met een weergaloze plaatsbal. Héérlijk. Barça kwam zo snel 2-0 voor - eerder had Griezmann de score geopend.

Nog voor rust maakte Messi zijn tweede van de avond. Na een knappe combinatie haalde hij van net buiten de zestienmeter uit. Zijn knal verdween enig mooi in doel. Messi was ‘on fire’. En dat was ook Luis Suarez, die met een ronduit fantastische hak de 4-1-ruststand op het bord zette. In het slot van de wedstrijd maakte Messi zijn hattrick compleet met opnieuw een - jawel - schitterend doelpunt.

