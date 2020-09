Domper voor Real: Hazard nog niet klaar voor match tegen Real Sociedad Redactie

14 september 2020

Eden Hazard (29) zal komend weekend niet in actie komen met Real Madrid tegen Real Sociedad. De aanvoerder van de Rode Duivels raakt niet klaar voor de clash van zondag op Anoeta. Een verrassing is dat niet - Hazard traint nog niet mee met de groep. Het gaat ook niet om een nieuwe blessure, maar een domper is het uiteraard wel voor Real. Eerder deze maand werd Hazard door Roberto Martínez geselecteerd voor de Nations League-duels van de Rode Duivels tegen Denemarken en IJsland, maar de aanvaller kwam ook toen geen minuut in actie.

