Dollende Hazard vormt geoliede tandem met Benzema op training bij Real, terwijl Courtois er de pees op legt MXG

26 mei 2020

11u12

Bron: Real Madrid TV 0

Eden Hazard amuseert zich weer op een voetbalveld. Of wat had u gedacht. De kapitein van de Rode Duivels liet op training zien dat hij weer helemaal de oude is. Z’n spielereitjes en listige doorsteekpasses is hij nog niet verleerd. Vooral collega in de aanval bij Real Karim Benzema vindt hij blindelings. Ondertussen legt Thibaut Courtois er in de aparte keepertrainingen duchtig de pees op.