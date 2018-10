Dit zag je nog niet tijdens en na Barça-Real: het klasrijke gebaar van Piqué, de stamp van Suarez en de ‘tranen’ van Sergio Ramos Hans Op de Beeck

29 oktober 2018

06u00

Bron: Marca, As 0 Primera Division Een controversiële of echt beklijvende Clásico werd het nooit. Daarvoor waren de waardeverhoudingen te groot, op dat vierde kwartier na toen Real Madrid Barça bij de keel greep en zelfs héél dicht bij de 2-2 kwam. Uiteindelijk werd het 5-1 -arme Courtois- en zal de match vooral de geschiedenis ingaan als de laatste ‘Koninklijke’ partij van Julen Lopetegui - ja toch? Vijf opvallende dingen tijdens en na Barça - Real.

De handgebaren van Piqué

De meest verwenste Madrileen zondagnamiddag in Barcelona was ongetwijfeld opnieuw Sergio Ramos, de iconische verdediger die symbool staat voor het koningsgezinde Real Madrid. Maar toen Ramos en co zich opmaakten een corner te verdedigen en de Barça-aanhang een in Spanje populair maar laaghartig liedje aanhief (‘Sergio Ramos, hijo de p...!’) was het Piqué die met een vermanend vingertje richting de zangers zwaaide. Ramos en Piqué hadden het in het verleden geregeld met elkaar aan de stok, maar dit ging voor de Barça-verdediger, terecht, een brug te ver.

Meu presidente, Gerard Piqué, pedindo para seus torcedores não ofenderem Sergio Ramos.pic.twitter.com/IZpkAJWvbZ Patrick Costa(@ PirloArchitetto) link

Je kon er niet naast kijken: de manier waarop Piqué de 5-1 van de ingevallen Arturo Vidal vierde. Met vijf vingers opvallend wijd van elkaar in de lucht. De vernedering voor Real was compleet, het handjevol (of, in het Spaans, ’una manita') een feit. Een mooi moment voor Vidal, een notoir Real-hater nadat ‘Los Blancos' zijn ploeg, eerst Bayern München en daarna Juventus, de voorbije jaren uit de Champions League kegelde. De geboorte van dat gebaar van Piqué vond plaats in 2010, toen Barça onder Pep Guardiola met waar tiki taka-voetbal het Real van Mourinho met 5-0 wandelen stuurde.

De vuile trap van Suarez

Met een hattrick, een penalty en twee pareltjes van goals, was Luis Suarez de gevierde man bij de ‘blaugrana’. Al had het ook een hattrick én rood kunnen zijn voor het Uruguayaanse woelwater. In minuut 77 kreeg Suarez ‘slechts’ geel voor onderstaande fout, een trap op de linkerenkel van Nacho. Voor gewezen scheidsrechter en huidig MARCA-analist van de refs Andujar Oliver moest dit altijd rood zijn voor Suarez. “Een fout van Sanchez Martinez. Hier had Suarez altijd een rode kaart moeten zien”, sprak hij op Radio MARCA.

Ongelukkige Courtois

Thibaut Courtois heeft nog maar weinig sportieve pret beleefd aan zijn overgang naar Real Madrid. Tot jolijt van de fans van Chelsea, dat het wel goed doet in de Premier League en met de Baskische aanwinst Kepa in doel geregeld een clean sheet laat optekenen. Dat is Courtois in zijn zeven La Liga-matchen (in de Champions League moest hij zijn plaats steevast afstaan aan Keylo - komt daar straks met een nieuwe trainer verandering in?) nog maar slechts tweemaal gegund. In de thuismatchen tegen Espanyol Barcelona (1-0) en Atlético Madrid (0-0).

Niet dat Courtois in de Madrileense pers iets verweten wordt na de Clásico. “Heeft weinig geluk”, schrijft Marca in haar spelersbeoordeling. “Niet verantwoordelijk voor één van de vijf tegengoals. Maar je vijf keer omdraaien, dat doet natuurlijk pijn. Zijn geweldige save op het schot van Arthur is al even vergeten.” Ook voor de surfers van MARCA behoudt Courtois het krediet: alleen Marcelo- auteur van de Madrileense goal- en invaller Vazquez krijgen meer positieve respons (zie hieronder). AS zag hoe Suarez bij zijn derde goal net iets sneller op de bal was dan Courtois, die er ook dicht bijzat om de penalty van de Uruguyaan te pakken.

De ‘tranen’ van Sergio Ramos

Minuut 83 en Luis Suarez heeft er net 4-1 van gemaakt. Een doelpunt waarbij Sergio Ramos niet goed verdedigde. Hij verloor al te makkelijk het duel van Sergi Roberto die vervolgens de spits in het straatje stuurde. Moment waarop de regie, na de uitbundige viering van Suarez, Sergio Ramos in beeld neemt. Een duidelijk geëmotioneerde kapitein van ‘Los Blancos’ maakt een erg aangeslagen indruk, in die mate dat hij voor velen een traantje wegpinkte. Leedvermaak ten top. Zeker in Engeland is hij na de voorbije Champions League-finale tegen Liverpool, waarin hij Salah kwetste, persona non grata.

are you okay hun? ❤ @SergioRamos pic.twitter.com/vl1zGf37fy 👑(@ jurgenholic) link

Messi drinkt wijn met Suarez

Geen Lionel Messi gisteren in de Clásico. Maar goed ook voor Real, of de schade had nog zwaarder kunnen oplopen. De Argentijn was net als de voorbije week tijdens de Champions League-partij tegen Inter opvallend aanwezig in Camp Nou in het bijzijn van zijn zoontje. De goals van Barcelona gretig vierend. En na de wedstrijd met‘man van de match’ Luis Suarez -een goeie vriend van Messi- samen genietend van een glas wijn. Op zijn Instagrampagina postte Messi ook enkele foto’s van vierende ‘blaugrana’, met het bijschrift: “De triomf en de drie indrukwekkende goals (doelend op hattrick Suarez, nvdr) vieren!!! Proficiat aan iedereen.”

En ook ex-speler Andres Iniesta was, als speler van het Japanse Vissel Kobe tegenwoordig, een blij man. Hij was er voor het eerst sinds lang niet bij in een Clásico.

Desde la otra punta del mundo!! Vamos @FCBarcelona 🔴🔵



From the other side of the world!!

Let’s go @FCBarcelona 🔴🔵 pic.twitter.com/B4twBSXoC5 Andrés Iniesta(@ andresiniesta8) link