Diego Godin overmand door emoties nadat hij vertrek aankondigt, ook Simeone en Griezmann in tranen

07 mei 2019

18u03

Bron: AS 0 La Liga Na negen jaar Atlético heeft Diego Godin (33) vandaag zijn afscheid aangekondigd. Een emotioneel moment voor de Uruguayaanse ‘Ultimate Warrior’, die Atléti twee keer als kapitein leidde in een Champions League-finale en zich in 2014 kampioen kroonde met de club.

🇪🇸😣Entre lágrimas oficializaba su salida del @Atleti, Diego Godín😣🇪🇸 pic.twitter.com/pijChyErPS Carlos Alberto Navarro(@ tutigrilloperu) link

Ploegmaats, supporters en journalisten waren afgezakt voor Godin’s laatste woorden als verdediger van Atlético Madrid in het Wanda Metropolitana, waar op 1 juni de finale van de Champions League plaatsvindt. “Dit zijn mijn laatste dagen, mijn laatste wedstrijden voor de club.” Waarop de tranen hem te machtig werden en Godin zijn hand naar het voorhoofd bracht. Datzelfde voorhoofd waarmee hij zoveel ballen heeft weggekopt en waarmee hij ‘Los Merengues’ tot Spaans kampioen kroonde in het Camp Nou. Met een kopbalgoal zorgde Godin toen voor het benodigde punt voor Alético (1-1), toen met Courtois in doel. “Sorry, dit is moeilijk voor mij”, stamelde de oerverdediger. Op het scherm achter hem lichtten de woorden ‘Gracias Godin’ op.

Godin trad 387 keer aan voor Atlético in alle competities, geen buitenlander speelde al meer voor de Madrilenen. “Ik heb geen spijt”, vervolgde Godin. “In het leven moet je soms zware veranderingen kunnen maken. Maar de zwaarste veranderingen, zijn diegenen die je doen groeien.” Ook Diego Simeone en Antoine Griezmann raakten bevangen door het moment. Met de twee heeft Godin een speciale relatie. Zo is hij de peter van het dochtertje van Griezmann, Mia. Milaan, meer bepaald Inter, zou zijn nieuwe bestemming worden, nadat hij een contractverlenging van twee jaar bij Atlético naast zich neerlegde. “Ik zou hier kunnen spelen hebben tot mijn veertigste.”

Waarop een ook emotionele Atlético-voorzitter Enrique Cerezo het woord nam: “Je was een kampioen op het veld, een superkampioen ernaast.” Godin heeft er, net als quasi heel Atlético, een minder seizoen opzitten. Al deed een goal in blessuretijd tegen Bilbao zijn statuut van legende nog wat groeien bij de ‘rojiblancos’. Gekwetst en nog amper in staat te stappen, veerde hij bij een corner hoog op om binnen te knikken. “Als kind droomde ik ervan te voetballen. Voor Uruguay, voor een mooie club in Europa. Ik wou ook altijd een ‘belangrijke’ speler worden, maar ik heb nooit gedacht dat er ooit mensen in een groot stadion mijn naam zouden scanderen. Daar kan niets tegen op.”

Alleen een Champions League ontbreekt op zijn Atléti-palmares, waar naast die Spaanse titel ook twee Copa del Reys staan. Met het vertrek van Lucas Hernandez naar Bayern München en de aflopende contracten van Felipe Luis en Juanfran is de verdediging van Atlético Madrid komende zomer dus aan vernieuwing toe.

Atletico De Madrid captain Diego Godin has announced this will be his final season in Madrid 🇺🇾 #AtlMadrid pic.twitter.com/n471vGNuTo Jose(@ JmesaSports) link