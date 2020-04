Diego Costa bevestigt bedenkelijke behandeling bij ‘placentadokter’ voor CL finale in 2014 ODBS

27 april 2020

07u00

Bron: ESPN 0 La Liga Het verhaal leek in die tijd een broodje aap. Diego Costa, gevreesde spits van Atlético Madrid, die in een poging om fit te geraken voor de Champions League zijn heil zocht bij de zogenaamde placentadokter Mariana Kovacevic. Maar in een interview met ESPN Brazilië bevestigt Costa dat hij wel degelijk de omstreden therapie onderging.

FC Barcelona - Atlético Madrid, mei 2014. De ‘rojiblancos’ hebben in Camp Nou genoeg aan een puntje om hun eerste landstitel in La Liga te vieren sinds 1996. Het werd 1-1, ongetwijfeld een van de mooiste dagen uit de carrière van Thibaut Courtois. Iets minder voor Diego Costa. De Spaanse Braziliaan liep na 16 minuten al een hamstringblessure op. Huilende stapte hij van het veld. Costa zag meteen de nakende Champions League-finale tegen de buren van Real Madrid en het WK 2014 in Brazilië gehypothekeerd.

Maar de spits moest en zou de burenstrijd tegen Real in Lissabon halen. Met een begeleider van Atlético trok hij naar Belgrado voor een bezoekje aan Kovacevic. Zij stond erom bekend om voetballers met spierblessures opvallend snel te genezen, met behulp van een crème die gemaakt is van paardenplacenta’s. Frank Lampard, Robin Van Persie en Vincent Kompany (in 2009) zouden zich eerder door de Servische hebben laten behandelen .

Het was zwaar en extreem pijnlijk. Met extreem effect ook: toen ik nadien liep, voelde ik niet de minste pijn meer Diego Costa

“De behandeling was een hel”, aldus Diego Costa nu. “Maar ik dacht toen louter nog aan die finale en het WK. Terwijl ik elektroshocks toegediend kreeg, rookte de dokter twee sigaretten. Het waren sessies van telkens twee uur. Bijzonder zwaar en extreem pijnlijk. Met extreem effect ook: toen ik nadien liep, voelde ik niet de minste pijn meer. Maar toen ik het veld opliep vlak voor de aftrap en ik even opsprong, voelde ik plots een kramp. Ik kon het nauwelijks geloven. Ik heb het nog even geprobeerd, maar het was onmogelijk.” Diego Simeone moest zijn aanvallende talisman al na 8 minuten naar de kant halen, Atlético ging uiteindelijk met 4-1 de boot in, al was daar een ultieme gelijkmaker van Sergio Ramos voor nodig.

Snel na de match bekende Simeone dat hij fout was om Diego Costa op te stellen. “Achteraf bekeken had ik ook veel liever mijn plaats afgestaan aan een fitte ploegmaat. Ik denk dat ik dat seizoen kapotgespeeld was.” Op het WK ging hij met Spanje roemloos onderuit na onder andere een historische pandoering tegen Oranje. Maar met 27 goals in La Liga en 8 in de Champions League had hij een groot aandeel in het boerenjaar van Atlético.

Die zomer trok Diego Costa naar Chelsea, waar hij met twee Premier League-titels en 58 goals in 120 matchen grote sier maakte. De rug en hamstring (vaak lichte letsels) speelden nog regelmatig op, maar die weerhield hem niet te presteren.

Het was vooral Costa’s gedrag en ongezonde levensstijl die hem naar de exit leidden. Hij was nooit gelukkig in Londen. Toen Antonio Conte een transfer naar China tegenhield, ontplofte hun relatie. De Italiaan wees hem met een sms de deur.

Costa trok terug naar Atlético, maar door blessures bereikt hij daar nog amper zijn oude niveau. Een operatie aan de hamstrings moest hij nooit ondergaan. Wel eentje aan de rug.

