Derde match op rij aan de kant: Hazard blijft sukkelen met enkel en mist volgende wedstrijd tegen Alaves

08 juli 2020

12u48

Bron: AS 0 La Liga Eden Hazard blijft op de sukkel met zijn enkel. Onze landgenoot kon gisteren deels meetrainen bij Real Madrid, maar liet de onderlinge wedstrijdjes schieten. Nog altijd pijn in de enkel. De match tegen Alaves van vrijdag komt te vroeg.

Geen twee zonder drie. Na de matchen tegen Getafe en Athletic Bilbao mist Eden Hazard meer dan waarschijnlijk ook de wedstrijd tegen Alaves. Trainer Zinédine Zidane heeft nog tijd om zijn selectie bekend te maken, maar de kans is groot dat de Fransman zijn sterspeler nog wat extra recuperatietijd gunt.

Hazard blijft immers pijn voelen aan zijn enkel. De Rode Duivel kreeg in de partij tegen Espanyol enkel venijnige schoppen te verduren van de tegenstand. De in het voorjaar geopereerde enkel van Hazard speelt sindsdien weer op. Hazard onderging geen specifieke tests, maar de pijn is wel reëel. De voorbije week zat er vocht in de enkel.

Positief is dat Hazard wel deels kan trainen. Hij beëindigt zijn trainingen met een individueel programma. Zijn enkel blijft nog altijd niet pijnvrij bij grote intensiteit. De medische staf van Real doet er ondertussen alles aan om het gewricht weer elastisch te maken. Hazard miste dit seizoen al 25 wedstrijden door blessures.

