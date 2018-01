Derde duurste transfer ooit is rond: Barcelona betaalt 160 miljoen euro voor Coutinho Kristof Terreur in Engeland

Primera Division Na weken onderhandelen hebben voetbalploegen Liverpool en Barcelona een akkoord bereikt over de transfer van Philippe Coutinho. De Spaanse topclub betaalt zo'n 160 miljoen euro. Daarmee is het de derde duurste transfer ooit na Neymar en Mbappé.

Coutinho is ondertussen onderweg naar Barcelona. De laatste details, waaronder medische testen, tussen speler en club moeten nog worden geregeld, maar dat zal geen obstakel vormen. Coutinho heeft eindelijk zijn droomtransfer beet. Diegene die hij vorige zomer graag al had gemaakt.

Barcelona had gehoopt om Coutinho vast te leggen als opvolger voor Neymar, maar dat was zonder Liverpool gerekend. De Amerikaanse eigenaars hielden het been stijf en maakten met een officieel statement duidelijk dat Coutinho niet te koop was. De voorbije week zwichtten ‘The Reds’ uiteindelijk voor de druk van Barcelona en de wil van de speler.

Liverpool bevestigt transfer

"Liverpool bevestigt dat Philippe Coutinho de club verlaat", klinkt het in een bericht op de website van de 'Reds'. "De club heeft een akkoord bereikt met FC Barcelona. Coutinho ondergaat nog medische test en hij moet persoonlijk nog een akkoord vinden met Barça. Van Liverpool krijgt hij alvast de toestemming om de laatste details te regelen."

Barca betaalt meteen 105 miljoen euro voor de Braziliaanse smaakmaker. Een bedrag dat met bonussen kan oplopen tot 160 miljoen. Omdat Coutinho al voor Liverpool uitkwam op het kampioenenbal, is hij wel niet inzetbaar in de Champions League.

“Het is met spijt in het hart dat we een goede vriend, wonderlijke persoonlijkheid en een fantastische speler laten gaan”, zegt coach Jurgen Klopp op de website van Liverpool. “Het was een publiek geheim dat hij absoluut naar Barcelona wilde. Dat liet hij aan het bestuur, zijn ploegmaats en mij ook verstaan. We hebben er alles aan gedaan om hem te overtuigen om hier langer te blijven, maar hij was 100 procent zeker dat zijn toekomst en die van zijn familie in Spanje ligt. Het was zijn droom en we konden hem niet op andere gedachten brengen.”

Liverpool kocht eerder al Virgil van Dijk voor 85 miljoen euro. De club speurt nu verder naar een extra aanvallende middenvelder (Riyad Mahrez?), een flankverdediger en ook een nieuwe doelman zou weer op de agenda komen - slecht nieuws voor Simon Mignolet.

Klopp: "Begrijp dat de fans teleurgesteld zijn"

Jürgen Klopp heeft op de website van Liverpool zijn visie gegeven op de transfer. "Het is met veel spijt dat we afscheid nemen van Philippe", legde de Duitser uit. "Het is een publiek geheim dat Philippe sinds juli onze club wou verlaten. Hij liet de kans niet voorbijgaan om aan zijn teammaats, de bestuursleden en mezelf te benadrukken dat de transfer belangrijk voor hem was. We hebben geprobeerd hem te overtuigen te blijven, maar spelen voor Barcelona was zijn droom."

"De voorbije vijf jaar heeft Philippe hier fantastisch gepresteerd", vervolgde Klopp. "Na de zomer heeft hij de draad opnieuw opgenomen en zich elke dag een professional getoond. Ik kan begrijpen dat de supporters teleurgesteld zijn, maar dat maakt deel uit van het voetbal. De club is sterk genoeg om verder te gaan en progressie te blijven boeken. Het bestuur zal blijven investeren in het elftal om te blijven groeien."