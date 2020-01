Derby tegen Atlético komt nog te vroeg voor Eden Hazard: Rode Duivel nog niet in kern bij Real MXG/YP/SK/TLB

31 januari 2020

16u04

Bron: Marca 0 Real Madrid De Madrileense stadsderby tegen Atlético van komend weekend komt nog te vroeg voor Eden Hazard. De aanvoerder van de Rode Duivels hervatte gisteren nog maar de groepstraining na een stevige enkelblessure en Real neemt nog geen risico met onze landgenoot.

“Hazard is nu de hele week bij ons geweest, het zou kunnen dat hij morgen in de kern zit. Maar we gaan geen risico’s nemen”, zei Real-trainer Zinedine Zidane eerder vandaag nog. Maar de Fransman neemt het risico dus niet. Hazard trainde tot dusver enkel vandaag en gisteren met de groep en dat is voor de oefenmeester van Real dus niet voldoende voor een eerste selectie sinds lang. In de kwartfinale van de Copa del Rey tegen Real Sociedad kan Hazard volgende week waarschijnlijk wel in actie komen.

Het is ondertussen ruim twee maanden geleden dat Hazard in de Champions League-match tegen PSG onderuit getrapt werd door collega-Rode Duivel Thomas Meunier. De enkel van Hazard draaide toen lelijk weg en met een pijnlijke grimas moest hij noodgedwongen het veld verlaten. De blessure bleek achteraf erger dan gedacht en het herstel van de enkel verliep moeizaam.

