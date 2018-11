Der Spiegel publiceert na ontkenning van Sergio Ramos document van Spaanse antidopinginstantie waarin sprake is van “een zeer ernstige overtreding” MDB

26 november 2018

10u25

Bron: Der Spiegel/Football Leaks 0 Primera Division Sergio Ramos is in een dopingstorm terecht gekomen. De kapitein van Real Madrid zou na de Champions League-finale in 2017 positief zijn getest op het gebruik van dexamethasone. In april van dit jaar kreeg hij het dan weer aan de stok met een dopingcontroleur. Nadat Ramos de feiten zelf had ontkend op Twitter, komt Der Spiegel nu met een document van de Spaanse antidopingautoriteit AEPSAD op de proppen. “Het wordt beschouwd als een zeer ernstige overtreding”, staat er te lezen.

De feiten dateren van 15 april 2018. Real Madrid had op bezoek bij Malaga net met 1-2 gewonnen in de Primera Division waarna Ramos een plasje moest afleveren bij een onaangekondigde dopingcontrole. De regel dat hij niet mocht douchen voor die dopingplas sloeg de 32-jarige Spanjaard zomaar in de wind. Een inbreuk die in een document - op 21 september opgesteld - van de Spaanse antidopingautoriteit AEPSAD werd aangekaart. “De sportman Sergio Ramos vroeg me of hij mocht douchen voordat ik de urinecontrole kon uitvoeren omdat zijn team op hem wachtte voor de vlucht terug naar Madrid”, liet de dopingcontroleur noteren. “Ik vertelde hem dat de regels van de AEPSAD hem dat niet toelieten en dat hij dat niet kon. Samen met de dokter van Real Madrid toonde de atleet zijn onenigheid. Ze vertelden me dat het wel mocht in de wedstrijden van de UEFA en zelfs in de competitie. Ik antwoordde dat ik dat niet wist en dat - zelfs als het zo zou zijn, wat ik niet denk - ik hem geen toestemming mocht geven om te douchen. De speler negeerde mijn waarschuwingen en nam - in mijn aanwezigheid - een douche in de controlekamer van het stadion van Malaga CF. Ik liet hem weten dat dit zal worden weergegeven in het bijbehorende rapport.”

Waarna de AEPSAD in datzelfde document de geschreven regel nog eens benadrukte. “De persoon van het team van monsterverzameling die de sporter vergezelt moet hem of haar verbieden om te douchen, te baden of te urineren”, klinkt het. De AEPSAD tilt er dan ook niet licht aan. Er wordt gesproken van een “zeer ernstige overtreding. “In de toepassing van deze wet wordt het beschouwd als een zeer ernstige overtreding en obstructie van een deel van de procedures van de dopingcontrole.”

Het document werd verspreid nadat Sergio Ramos op Twitter een officieel communiqué de wereld in stuurde. “Toen de match in Malaga voorbij was, werd me gevraagd een dopingtest te doen”, schreef Ramos. “Gezien de tijdsdruk om met het team terug te reizen, heeft de verantwoordelijke me toegestaan eerst te douchen voor ik de test uitvoerde. Hij is heel de tijd in mijn buurt gebleven. Ik heb daarna de test doorstaan, zoals in alle andere gevallen.”

Het incident in de Primera Division staat niet alleen. In de onthulling van Football Leaks wordt ook gewag gemaakt van een positieve dopingplas na de Champions League-finale tegen Juventus in 2017. Ramos zou positief getest zijn op het gebruik van dexamethasone. Een middel dat op de dopinglijst staat, maar wel buiten competitie gebruikt mag worden en aangegeven moet zijn bij het internationale antidopingbureau WADA. Volgens Der Spiegel, een van de partners van Football Leaks, heeft de dokter van Real Madrid schuld bekend. Hij gaf toe twee injecties aan Ramos te hebben gegeven op de dag van de finale. De Europese voetbalbond UEFA besloot het daar bij te laten.

Comunicado oficial | Official Announcement pic.twitter.com/dYYFMWKjj3 Sergio Ramos(@ SergioRamos) link