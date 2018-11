Dembélé en Suarez doen thuisfans verstommen, Barça op en over Rayo in slotfase LPB

03 november 2018

22u45 1 Rayo Vallecano RAY RAY 2 einde 3 BAR BAR Barcelona

Dat heet dan goed wegkomen. Een matig geïnspireerd FC Barcelona was bij Rayo Vallecano lang op weg naar een tweede competitienederlaag, tot Dembélé en Suarez in de slotfase toesloegen. Een zwaar verdict voor de thuisploeg: Rayo voetbalde fris van de lever, met resultaat. Na een uur stond het 2-1, na klassegoals van Pozo en Garcia. Dubbel en dik verdiend voor nummer negentien in de Primera Division. Uit het niets maakte Dembélé gelijk, vlak voor tijd strafte Suarez een dekkingsfout genadeloos af. De thuisfans het zwijgen opgelegd, voetbal kan onrechtvaardig zijn. In het klassement heeft Barça voorlopig vier punten voorsprong op Atletico Madrid, dat bij Leganes bleef steken op een 1-1-gelijkspel.