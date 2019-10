Definitief: geen ‘Clasico’ op 26 oktober, FC Barcelona zegt dat het op 18 december wil spelen LPB

18 oktober 2019

Geen ‘Clasico’ tussen Barça en Real op zaterdag 26 oktober, dat is nu definitief. De beslissing viel na een bijzondere vergadering tussen beide clubs en de Spaanse voetbalbond (RFEF). Wanneer het duel tussen de twee aartsrivalen dan wel gespeeld wordt, daarover moeten de clubs het onderling eens worden. De RFEF geeft FC Barcelona en Real Madrid tijd tot na dit weekend. Uiterlijk maandagochtend om 10 uur wil de voetbalbond vernemen welke datum de clubs hebben afgesproken. Komen ze er niet uit, hakt de voetbalbond de knoop door.

Spaanse media meldden dat 18 december naar voor wordt geschoven als nieuwe datum. In een reactie op de clubwebsite bevestigt Barça die dag te willen voetballen. Tegelijk laat de club weten begrip te hebben voor de “uitzonderlijke omstandigheden” die de RFEF inroept om de match uit te stellen.

Real, met dollende Hazard, traint in aanloop naar uitduel met Mallorca van zaterdag (21u):

De ‘Clasico’ stond voor 26 oktober in Camp Nou op het programma. Door de aanhoudende onlusten in Catalonië, met Barcelona als hoofdstad, diende La Liga woensdag een verzoek in om het tweeluik tussen Barça en Real om te draaien. De RFEF vond dat echter geen goed idee en koos voor uitstel, in de hoop dat de rust in Catalonië op korte termijn terugkeert. Ook de twee clubs zagen een ruil van de onderlinge wedstrijden niet zitten.