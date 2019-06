Deed Real Madrid dag op dag tien jaar geleden haar beste transfer ooit? QJ

11 juni 2019

17u54 0 La Liga Vandaag precies tien jaar geleden kocht Real Madrid Cristiano Ronaldo van Manchester United. Real telde 94 miljoen euro neer, een toenmalig wereldrecord. Ronaldo moest immers een nieuw tijdperk ‘Galácticos’ inluiden. Negen jaar in het maagdelijke wit lanceerden de Portugees definitief naar een plek tussen de allergrootsten.

Na twee jaar geflirt zet Cristiano Ronaldo op 11 juni 2009 eindelijk zijn handtekening onder een zesjarig contract bij De Koninklijke. De Portugese winger is dan 24 en heeft zes seizoenen bij Manchester United achter de rug. Daarin ontwikkelt hij zich onder de vleugels van Alex Ferguson van onregelmatige tienerster tot Ballon d’Or-winnaar op z'n 23ste. Jarenlang is hij dé sensatie in de Premier League, die hij drie keer wint. Als winger pur sang is hij een gesel met zijn snelheid en afstandsschoten. Een wapen waarmee hij een jaar voor zijn vertrek met de Mancunians de Champions League wint. Dan al licht hij niet een tipje, maar de gehele sluier van zijn toekomst op: “Ik zou graag voor Real Madrid spelen, maar alleen als ze willen betalen wat Manchester United vraagt”, klinkt het.

Een veel duidelijker signaal heeft Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez niet nodig. Hij zet alles op alles en betaalt het recordbedrag voor Ronaldo. Na een eerste Galáctico-golf, waarin Luis Figo, David Beckham en Zinedine Zidane in Bernabéu aanspoelden, is de Portugees de katalysator van een nieuwe generatie sterren. In een en dezelfde zomer plukt Real immers ook Gouden Bal Ricardo Kaká weg bij AC Milan en betaalt het 35 miljoen euro voor Karim Benzema aan Lyon. Met de 15 miljoen euro van Raul Albiol daarbovenop komt Real in de zomer van 2009 uit op maar liefst 211 miljoen euro aan gekochte spelers. Ongezien, tien jaar geleden.

80.000 supporters

Ronaldo is het puntje van de zalm, die zomer. Daagden er enkele dagen eerder nog 55.000 toeschouwers op om Kaká te verwelkomen, dan liep voor de verwelkoming van de nieuwe superster Bernabéu quasi volledig vol: 80.000 fans. Hun nieuwe nummer negen - het nummer zeven prijkte toen nog op de rug van kapitein Raúl - kreeg een entree als een grote. Nooit waren er meer supporters aanwezig bij een officiële voorstelling.

Zelfs de meest optimistische Madridistas durfden op dat moment niet dromen van wat Ronaldo negen jaar later zou achterlaten. In 2014 helpt hij de Madrilenen aan de zogenaamde Décima, de tiende EC I/CL-overwinning. Vier jaar later telt Real 13 Bekers met Grote Oren. Drie Champions Leagues op een rij winnen: het blijft een unicum. Het is ook een van de redenen waardoor de beperkte nationale oogst naar de achtergrond drijft. In negen jaar bij Los Blancos wint de Portugees ‘slechts’ twee nationale titels en twee Spaanse bekers. Eeuwige concurrent FC Barcelona toont zich zeven keer de sterkste in La Liga en wint vijf keer de Copa del Rey.

De onvermijdelijke Lionel Messi

De rivaliteit met de Catalanen, en dan vooral de tweestrijd met Lionel Messi, is niettemin de ideale brandstof voor de Portugees. Ieder seizoen stuwen de twee mekaar naar straffere cijfers. De Argentijn haalt vijf topschuttertitels, de Portugees drie. Ronaldo vond intussen 126 keer de weg naar de netten in de Champions League, Messi volgt in zijn kielzog met 112 stuks. Negen jaar in het maagdelijk wit maken van Ronaldo een van de grootsten der voetbalaarde.

Na zijn vijfde Champions League-trofee, in mei 2018, zaait Ronaldo plots twijfel over zijn toekomst. De Koninklijke verslikt zich even in de champagne. Maar het is de Portugees menens: twee maanden later trekt hij naar het Italiaanse Juventus. Bernabéu blijft verweesd achter. Het beseft dat het een clublegende is kwijtgespeeld. Want een clublegende, dat is Ronaldo voor Real Madrid. Mijmerend over zijn jaren in het wit zal de immer fiere Ronaldo kunnen pronken met enkele persoonlijke statistieken die doen duizelen: vier Gouden Ballen, 450 doelpunten in 438 wedstrijden (waarmee hij Alfredo Di Stéfano passeerde als clubtopschutter aller tijden) en tweede topschutter aller tijden in La Liga. En dat voor ‘maar’ 94 miljoen euro. Er zijn tientallen miljoenen euro’s in het voetbal een pak slechter besteed.