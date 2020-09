Deal is rond: Luis Suárez verlaat Barcelona in tranen en trekt naar Atlético Madrid

24 september 2020

06u48

Bron: Belga 8 La Liga Luis Suárez (33) verlaat FC Barcelona en gaat aan de slag bij Atlético Madrid. Gisteren vertrok de goede vriend van Lionel Messi met tranen in de ogen na zijn laatste training bij de Catalaanse grootmacht, afgelopen nacht maakten beide clubs bekend dat er een akkoord is.

Suárez legt straks wel nog z’n medische testen af, maar Barça en Atlético maakten de transfer al wereldkundig. Rond middernacht bereikten beide partijen een akkoord. Barcelona neemt straks officieel afscheid via een persconferentie, nadien zal de Uruguayaan officieel voorgesteld worden bij Los Rojiblancos. Atlético betaalt zo’n zes miljoen euro, Suárez moet de vervanger worden van Álvaro Morata, die eerder deze week op huurbasis naar Juventus trok.

Enkele dagen na zijn aanstelling midden augustus had de Nederlandse coach Ronald Koeman laten weten aan Luis Suárez, Arturo Vidal (die vertrokken is naar Inter Milaan), Ivan Rakitic (vertrokken naar Sevilla) en Samuel Umtiti dat hij niet meer op hen rekende voor het seizoen 2020-2021. Een mededeling die hard aankwam voor Suárez. Na zijn komst in Camp Nou in 2014 raakten hij en zijn gezin zeer goed bevriend met sterspeler en buurman Lionel Messi en diens familie. Suárez wilde mede daarom ook helemaal niet weg. De tranen toen hij gisteren voor het laatst het sportcenter van Sant Joan Despi verliet, spraken boekdelen.



In Catalonië was hij goed voor dertien titels, waaronder een keer de Champions League (2015) en vier keer de Spaanse landstitel (2015, 2016, 2018, 2019). Hij is de derde beste doelpuntenmaker in de geschiedenis van Barcelona met 198 doelpunten, achter César Rodriguez (232) en Lionel Messi (634).

1️⃣9️⃣8️⃣ goals in 2️⃣8️⃣3️⃣ games

💙❤️ Third leading goalscorer in Barça history

🔫 #9raciasLuis pic.twitter.com/gKFNispmSg FC Barcelona(@ FCBarcelona) link

Atlético Madrid begint zondag (16.00 uur) aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Granada. FC Barcelona speelt zondagavond (21.00 uur) thuis tegen Villarreal. Op 22 november is het Atlético-Barcelona.

