De zus van Cristiano onthult over wat het tijdens samenkomsten familie Ronaldo absoluut niét mag gaan

13 mei 2018

Bron: L'Equipe Magazine 0 Primera Division In een interview van het Franse L'Equipe Magazine met Maria Dolores, de moeder van Cristiano Ronaldo, neemt Katia (40) -de zus van Ronaldo- één keer het woord over. Op de vraag of Cristiano zich slecht voelt wanneer Lionel Messi triomfen viert, is Katia categoriek.

Maria Dolores dos Santos Aveiro woont in een zwaar beveiligde residentie in Pozuelo de Alarcon, een buitenwijk even ten westen van Madrid. Daar waar de rijken der Spanje hun optrekje hebben. Haar zoon Cristiano woont op enkele meters van haar deur. Haar buren luisteren naar de namen Karim Benzema en David Beckham. De aanleiding van het interview met L'Equipe Magazine, is de uitgave van haar biografie in het Frans. Een boek dat vier jaar eerder in Portugal en Spanje al grote sier heeft gemaakt - in die mate dat Maria nu een eigen Instagrampagina heeft met 1,4 miljoen volgers.

In die biografie gaat het onder andere over het harde verleden van de nu 63-jarige Maria Dolores. Ze groeide op in een arm gezin op Madeira en toen ze zes was, verloor ze haar moeder. Haar vader stuurde haar vervolgens naar een weeshuis waar ze mishandeld werd, net zoals dat het geval was bij haar schoonmoeder waar ze daarna terechtkwam. Om haar drie kinderen op te voeden werkte ze als kok en kuisvrouw, terwijl ze nauwelijks kon rekenen op haar man die geregeld vocht in gewezen Portugese kolonies als Angola of Mozambique. En dan moest Cristiano nog het levenslicht zien. Toen dat zover was in 1984, was dat ongewild en dacht Dolores lang aan een abortus. "Maar al snel was Cristiano Ronaldo (genoemd naar de Amerikaanse president Ronald Reagan, nvdr) iedereens liefste kleine broertje", zei ze daarover. Haar man verloor ze in 2005 aan leverkanker, maar de voorbije jaren overwon ze zelf borstkanker en mag ze vol aan de bak als babysitter van Cristiano Jr., Mateo, Eva en Alana Martina.

Bom fim de semana com muito amor#família#& paz❤️❤️❤️😘😘😘 Een foto die is geplaatst door null (@doloresaveiroofficial) op 11 mei 2018 om 11:58 CEST

Maar de Messi-vraag dus. Katia Aveiro: "Thuis wordt er niet gesproken over Messi. Buiten die vier muren raast er voor Cristiano een haast continue wervelwind, maar eens hij hier bij ons is, en dat weet hij, kan hij zich veilig voelen. Hier heeft hij de mogelijkheid de batterijen herop te laden. Cristiano leeft geregeld in zijn eigen wereldje en is bijzonder gefocust, maar hij kan soms ook heel angstig en bezorgd zijn. Dan speelt hij de match af in zijn hoofd, rekening houdend met alles wat er kan gebeuren. Hij is ook altijd een perfectionist geweest, steeds op zoek om het beste in zichzelf naar boven te halen - hij zal alles doen om te winnen. Maar daarbuiten is hij toch vooral zwijgzaam en gereserveerd."

Volgens Katia hoeven we nog niet te vrezen voor het einde van de carrière van Cristiano (33). "Sommigen spelen door tot wanneer ze een eind in dertig zijn. Mijn broer is geen machine, maar hij zal wel blijven voetballen als hij er fysiek toe in staat is tot de top te behoren. Ik denk wel dat er nog drie of vier seizoenen in hem zitten."

Amo-te daqui até á lua ,ir e vir milhões de vezes ...❤️❤️❤️ #eudisse #omelhoraindaestáporvir #depredarem #deusnuncafalha #manoamado #orgulhosaefeliz #deusnocomando🙏 Een foto die is geplaatst door null (@katiaaveirooficial) op 10 dec 2017 om 01:50 CET