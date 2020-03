De volgende Rode Duivel in de lappenmand: mankende Courtois sukkelt met lies, vandaag of morgen bijkomende testen MXG

09 maart 2020

08u52

Bron: Het Laatste Nieuws 16 Real Madrid Eden Hazard is nog maar net geopereerd aan de enkel, Kevin De Bruyne kampt met een rugblessure en nu staat ook Thibaut Courtois mogelijk een tijdje aan de kant. De doelman van Real Madrid blesseerde zich tegen Betis aan de lies. Morgen ondergaat Courtois bijkomende testen om de ernst van de blessure in te schatten.

Zo erg als de blessure van Hazard lijkt het niet te zijn, maar nu is ook Thibaut Courtois niet helemaal vrij van zorgen en pijn. Morgen ondergaat onze nationale doelman bijkomende testen om de ernst van de liesblessure in te schatten. Zondag verliet hij het Benito Villamarín Stadium in Sevilla al mankend. Ook had hij tape rond het bovenbeen. Mogelijk staat hij enkele weken aan de kant.

De Rode Duivel is de laatste maanden van cruciaal belang bij Real Madrid. Aanvallend loopt het spaak bij de Koninklijke, maar Courtois laat zich geregeld opmerken met knappe reddingen en houdt met regelmaat van de klok z'n netten schoon.

Real verloor gisteren trouwens de wedstrijd bij Real Betis met 2-1, waardoor het ook de leidersplaats kwijt is aan Barcelona. Komende vrijdag staat al de volgende competitiewedstrijd gepland, tegen Eibar. Volgende week dinsdag speelt Real in de Champions League tegen Manchester City in de terugwedstrijd van de achtste finales.

Bekijk hier de beelden van Courtois die het stadion verlaat:

🚨🚨ALARMA COURTOIS🚨🚨



El portero del Real MADRID sale COJEANDO del Benito Villamarín.



¡ARRANCAMOS a las 23:58h en MEGA! pic.twitter.com/S70LxpsuvO El Chiringuito TV(@ elchiringuitotv) link