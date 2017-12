De 'Verminator' is terug en hij oogst lof van zijn coach: "Telkens als we beroep deden op Vermaelen, deed hij het goed" Mike De Beck

17u36

Bron: AS Diario 0 Photo News Primera Division Hij heeft er bijzonder lang op moeten wachten, maar nu krijgt Thomas Vermaelen eindelijk zijn kans bij Barcelona. Door de schorsing van Gerard Piqué (en de blessure van Javier Mascherano) kwam de 'Verminator' in de competitiewedstrijd tegen Valencia in het team. Omdat ook Samuel Umtiti geblesseerd uitviel, mocht Vermaelen in de daaropvolgende drie wedstrijden telkens als titularis aantreden.

En in die wedstrijden greep de Rode Duivel ook duidelijk zijn kans. Gedaan met het wachten op de volgende interlands met België om nog een keer in competitieverband op het veld te staan. Dat zijn naaste concurrent Umititi liefst twee maanden aan de kant staat, opent mogelijkheden voor de centrale verdediger.

Hij krijgt dan ook lof van zijn coach Ernesto Valverde die bij eventuele nieuwe problemen opteert om Busquets centraal achterin te plaatsen. "Hij ziet er goed uit, is sterk in de duels en brengt het spel goed op gang", vertelde de T1 van Barcelona over Vermaelen. "Telkens als we beroep deden op Vermaelen, deed hij het goed." Mooie woorden om mee te nemen voor Vermaelen. Misschien zelfs naar de Clásico van 23 december in het Santiago Bernabéu. Al zit Javier Mascherano wel dicht bij zijn comeback.

