De training waarop het ei zo na escaleerde tussen Lionel Messi en Éric Abidal

11 maart 2020

12u02

Bron: El Confidencial 0 FC Barcelona Er zijn meer details uitgelekt rond het dispuut tussen Lionel Messi en Éric Abidal. De aanvoerder van FC Barcelona zette zijn technisch directeur begin dit jaar nog op zijn plaats omdat hij uitspraken had gedaan die volgens de Argentijn niet door de beugel konden. Dat deed hij in eerste instantie via sociale media, maar nu onthult het Spaanse El Confidencial dat het tijdens een training kort na het voorval net niet tot een handgemeen kwam tussen de twee...

Op 13 januari werd Ernesto Valverde aan de deur gezet als coach van FC Barcelona. Een 2-3-nederlaag in de halve finale van de Spaanse Supercopa tegen Atlético kostte de intussen 56-jarige oefenmeester de kop. Verrassend was dat ontslag toen niet, want het liep al een hele poos wat stroever. Enkele dagen nadat de clubleiding die knoop doorhakte, gaf technisch directeur Eric Abidal een interview bij de Spaanse krant Sport, waarin hij stelde “dat er spelers waren die niet hard genoeg werkten onder Valverde.” Woorden die niet in goede aarde vielen, al zeker niet bij Lionel Messi. Kort na de uitspraken van zijn gewezen ploegmaat maande hij die via zijn sociale media aan de spelers in kwestie ook bij naam te noemen. “Als een bestuurslid de spelers iets verwijt, moet hij ook namen geven. Als je dat niet doet, stel je álle spelers in een slecht daglicht en voed je alleen maar de geruchten”, klonk het toen bij de ‘Vlo’ op Instagram.

De kous leek daarmee in eerste instantie af, maar niets is minder waar, zo blijkt nu uit onthullingen van de Spaanse kwaliteitskrant El Confidencial. De dag na de scherpe repliek van de kleine Argentijn, trainde Barcelona alsof er niets aan de hand was. Tot Lionel Messi in de gaten kreeg dat Abidal de oefensessie vanop een afstand aan het volgen was. Volgens El Confidencial zou de aanvoerder, tot verbazing van zijn ploegmaats, daarop meteen de training gestaakt hebben om ook in levende lijve even een en ander duidelijk te maken tegen de Fransman. En ’t ging er best heftig aan toe: naar verluidt moesten verschillende collega’s hun sterspeler zelfs kalmeren om te voorkomen dat het zou escaleren tussen de twee. Quique Setién, de op dat moment kersverse vervanger van Valverde, liet zijn manschappen meteen na het voorval inrukken.

Sindsdien bleef het opvallend stil rond Éric Abidal. Bij Barça willen ze zo snel mogelijk vergeten wat er gebeurd is, want niks mag ten koste gaan van de sportieve resultaten van het elftal – dat is nog steeds in de running voor de Spaanse landstitel en de Champions League. Maar de brand smeult, met recent nog Éder Sarabia, de assistent-coach, die tijdens de met 2-0-verloren Clásico in Madrid, onder meer Antoine Griezmann uitschold en de tactiek openlijk in vraag stelde. Die moest zich toen verontschuldigen voor zijn daden.

Intern houden ze de lippen natuurlijk stijf op elkaar, want er is niemand die olie op het vuur wil gooien. Abidal en voorzitter Bartomeu hebben in elk geval beslist om de ingeslagen weg te blijven volgen, zodat er (voorlopig alvast) geen koppen moeten rollen. Maar na het seizoen zal de situatie ongetwijfeld herbekeken worden, want de positie van Abidal lijkt op de lange termijn onhoudbaar geworden. Bronnen dicht bij het bestuur fluisteren alvast dat de wegen van de Fransman en de Blaugrana deze zomer zullen scheiden.