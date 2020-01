De terugkeer nabij: Eden Hazard traint bij Real voor het eerst terug mee met de groep

Real Madrid

Hij is bijna terug. Bijna. De voorbije dagen toonde Eden Hazard zich al bedrijvig met het oog op een snelle comeback. Tot gisteren trainde hij nog apart, zowel in de fitness als op het oefenveld . Vandaag heeft onze nationale kapitein voor de eerste keer sinds z’n blessure opnieuw meegetraind met de groep, zo meldt de Spaanse krant Marca.