De sprint van Cristiano Ronaldo tegen Atlético die wenkbrauwen doet fronsen

18u14

Bron: SportBible 60 rv .

Cristiano Ronaldo speelde gisteravond niet de gelukkigste wedstrijd uit zijn carrière. De 32-jarige Portugese superster kon in het scoreloos gelijkspel tegen Atlético Madrid geen hoofdrol opeisen, hij had pech in de afwerking én werd ook nog eens voor schut gezet door Juanfran. In een sprintduel toonde de 32-jarige rechtsachter van 'Los Colchoneros' zich immers redelijk veel sneller dan 'CR7'. Het fonkelnieuwe Wanda Metropolitano-stadion barstte bijna uit zijn voegen bij het zien van zoveel Portugees leed, terwijl Ronaldo ook zelf wel leek te schrikken van zijn matige sprint.