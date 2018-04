De speler waar de hele voetbalwereld gisteravond over sprak: zelfs de rivaliserende fans bezongen zijn naam Hans Op de Beeck

22 april 2018

08u00 0 Primera Division Dé voetballer die wereldwijd trending ging gisteravond laat, was een Spanjaard. Na een zoveelste masterclass tekende hij in zijn laatste finale ooit voor FC Barcelona voor het perfecte afscheid. Als de fans van Sevilla, die een 0-5 om de oren kregen in de bekerfinale, kwaad waren was dat omdat sommigen onder hen niet mee applaudisseerden en zijn naam bezongen bij z'n emotionele wissel in minuut 88. Een avond om te koesteren, werd het voor Iniesta (33). Clublegende bij uitstek. Gracias, 'Don Andres'.

Primera Division Minuut 52: de goal

Het staat al 0-3 voor Barcelona na goals van Suarez (2) en Messi, maar dan is daar zijn moment. Net op assist van zijn trouwe compagnon de route Messi scoort Iniesta een heerlijk doelpunt, waarbij hij met een dribbel de bal niet raakt maar met een lichaamsbeweging doelman Soria op het verkeerde been zet. Opvallend hoe blij heel Barcelona is met de goal van hun legendarische nummer 8. Messi viert ze zelfs harder dan zijn eigen doelpunt voor de pauze en kan zijn vriend tijdens het vieren niet loslaten.

Iniesta laat nog even zien dat hij op voetballen zit, 0-4. Het is bij vlagen een demonstratie van Barcelona. Huilende Sevilla-fans op de tribune van het Wanda, die moeten het zich toch anders hebben voorgesteld. #SevBar pic.twitter.com/IlmEu6RMm7 — Ingmar Bos (@IngmarBoss) April 21, 2018

Minuut 88: de wissel

Zijn laatste finale ooit voor FC Barcelona zit erop. Volgende week zou Iniesta bekendmaken voor welke club uit de Chinese Super League hij kiest, maar naar verluidt wordt dat Chongqing Dangdai Lifan waar hij jaarlijks 35 miljoen kan verdienen en naar waar hij volgend jaar ook twee miljoen flessen wijn kan exporteren - Iniesta zit ook in de wijnbusiness. Pique, Suarez en Messi komen hem knuffelen bij het verlaten van het veld, terwijl de fans van Barcelona zijn naam bezingen en hem verafgoden. Ook de fans van Sevilla doen gretig mee: de Spaanslievende Andaloesiërs zijn niet vergeten hoe Iniesta in de Zuid-Afrikaanse WK-finale van 2010 Spanje de titel bezorgde met de enige goal tegen Oranje.

Iniesta in tears as he left the field and the entire stadium gets up on their feet to give him a rousing ovation

A true legend of the game is saying goodbye.

Thanks for everything Don Andres. pic.twitter.com/HCgVYE0MwP — The Touch FCB (@TheTouch_FCB) April 21, 2018

Minuut 90: de tranen

Een week eerder, toen Barcelona pijnlijk onderuit ging in de Champions League in Rome en Iniesta ook naar de kant gehaald werd, waren het nog tranen van verdriet. Hij besefte dat hij zijn laatste wedstrijd op het kampioenenbal gespeeld had en dat het er eentje in mineur was. Dan was het een heel ander verhaal tegen Sevilla, dat vorige maand nog Manchester United uit de Champions League had gekegeld maar een schim van zichzelf was en in het Wanda Metropolitana op een superieur Barcelona stuitte.

📽️ | Iniesta tearing up on the bench. 😭😭😭 pic.twitter.com/PqLRiI02bj — Barca Centre Media (@bcentremedia) April 21, 2018

Als enige speler de beker in de lucht

Volgens de traditie bij FC Barcelona hijsen de kapitein én de onderkapitein de veroverde beker in de lucht, maar ditmaal liet Messi de eer volledig aan Iniesta. Een mooi gebaar van 'de Vlo' in tijden dat de Gouden Bal de hoogste persoonlijke accolade is. Zelfs alle spelers van FC Barcelona hebben het bordes dan al verlaten en kijken vanop het veld toe hoe Iniesta de Copa krijgt uit de handen van koning Felipe VI en hem trots de lucht insteekt.

📹 | Iniesta with the trophy pic.twitter.com/96rUga1SI7 — Media (@UltraFCBMedia) April 21, 2018

Zijn ploegmaten vergezellen met de trofee

Iniesta rept zich vervolgens met de Copa in de hand weer naar het veld beneden, waar hij zich tussen zijn ploegmaats -inclusief Thomas Vermaelen- nestelt om de officïele winnaarsfoto te laten nemen en het feestje te laten losbarsten. Campeones olé olé oléééé. Met 34 trofeeën is Iniesta de meest gelauwerde Spaanse voetballer ooit. 8 Spaanse titels, 6 bekers, 7 Spaanse Supercups, 4 keer de Champions League, 3 keer het WK voor clubteams, 3 Europese Supercups en met Spanje twee EK's en één WK. Alsjeblieft.

📹 | Iniesta brings out the trophy! pic.twitter.com/MO7g9XJMCe — Media (@UltraFCBMedia) April 21, 2018

Met twee van z'n oogappels op het veld

Daarna mogen ook de kindjes mee een ereronde maken in het stadion van Atlético Madrid. Iniesta, in 2012 getrouwd met Anna Ortiz, heeft twee dochters (Valeria en de vorig jaar geboren Siena) en een zoontje, Paolo Andrea. Hun vierde kindje, Andrés Jr., werd dood geboren in 2014.

La leyenda!!!!

Últimos partidos en el #Barcelona de un distinto e irrepetible.#Iniesta nunca te olvidaremos, hasta siempre capitán!!!!#CopaBarça pic.twitter.com/jICcz06CQr — Jose Luis Zorzi (@jlzorzi) April 21, 2018

De lof van de kranten

Zelfs Marca en AS, de Madrileens gezinde kranten in de Spaanse pers, zijn niet spaarzaam in hun loftbetuigingen aan het adres van Iniesta. "De ultieme keizer", titelt Marca. Bij AS luidt het "Iniesta, ga niet weg".

De anekdote: d e Nike Cup 1999

Pere Guardiola, broer van, werkt voor Nike en zegt Pep dat hij zeker moet komen kijken naar de finale van de Nike Cup om te zien welk toptalent er nu bij Barcelona rondloopt. De huidige coach van Manchester City, die dag nog voor de blaugrana speelt, haast zich na de training naar het mini-stadion van FC Barcelona waar hij een 15-jarige Iniesta een eerste keer ziet spelen. Tegen het Argentijnse Rosario pakt Iniesta onder andere uit met de winner. Ook daar aanwezig was Xavi, de kerel waarvan werd aangenomen dat hij de opvolger van Guardiola zou worden in Camp Nou. Pep draaide zijn hoofd richting Xavi en zei: "Jij zal me overleven bij Barça, maar deze jongen zal ons beiden overleven." Niet veel later kreeg Iniesta uit de handen van Pep de beker.

Twee jaar later traint hij met de grote jongens mee en in oktober 2002 maakt hij zijn debuut onder Louis van Gaal. Guardiola had Barcelona toen al verlaten voor Brescia, maar zou er als coach terugkeren om tussen 2008 and 2012 zijn elftal rond Xavi en Iniesta te bouwen.

Zijn signature move: 'La Croqueta'

