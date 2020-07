De spectaculaire cijfers van Thibaut Courtois: “Als Real de titel wint, heeft het dat grotendeels aan hem te danken” ABD

03 juli 2020

12u23

Bron: Marca/AS 18 La Liga Thibaut Courtois, ‘gran portero’. Topkeeper van wereldklasse. Dat bewijzen ook de statistieken. Dit seizoen 16 clean sheets in 30 La Liga-matchen. Geen enkele doelman in de vijf grote Europese competities doet beter. Courtois - Thibaut Courtois, ‘gran portero’. Topkeeper van wereldklasse. Dat bewijzen ook de statistieken. Dit seizoen 16 clean sheets in 30 La Liga-matchen. Geen enkele doelman in de vijf grote Europese competities doet beter. Courtois - tegen Getafe (1-0) opnieuw beslissend - is aan het beste seizoen van zijn carrière bezig.



Wéér een hoofdrol voor Thibaut Courtois in de zege van Real Madrid gisteravond tegen Getafe. Na acht minuten ranselde de Rode Duivel een verraderlijke bal met een weergaloze save uit de rechterbenedenhoek. Getafe-verdediger Etxeita zag zijn deviatie er al ingaan, maar dat was zonder Courtois gerekend. Cruciale redding. Real won, Courtois hield alweer de nul.

Hij stapelt de clean sheets op. Zijn statistieken zijn om van te duizelen. Een blik op zijn stats in La Liga - 16 clean sheets en amper 18 tegengoals in 30 matchen - bevestigt dat Courtois bezig is aan een bijzonder sterk seizoen. Geen enkele doelman in de vijf grote Europese competities (Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk) doet beter. Neuer heeft er 15, Oblak 14. Waar er begin dit seizoen nog aan hem getwijfeld werd in de Spaanse pers, heeft hij nu iedereen overtuigd van zijn kunnen.

Extra persoonlijke drijfveer

Bij Atlético, waar hij tot dusver de beste statistieken uit zijn carrière kon voorleggen, haalde hij in 2012-2013 en 2013-2014 telkens 20 clean sheets. Het lijkt moeilijk, maar nog vijf speeldagen te gaan, zou Courtois zijn record kunnen evenaren of zelfs verbreken. Een extra persoonlijke drijfveer voor de Rode Duivel.

Op vlak van aantal tegendoelpunten is hij nu al bezig aan het beste seizoen van zijn carrière: gemiddeld slikt hij amper 0,60 goals per match in La Liga. In zijn beste seizoen bij Atlético zat hij aan 0,64 tegengoals per wedstrijd. Statistieken liegen niet.

Meer statistieken vindt u op SofaScore.

Spaanse pers lyrisch: “Hij is een levensverzekering voor Real”

Ook de Spaanse pers merkte zijn sterke prestaties op. Na een moeilijk seizoensbegin heeft Courtois iedereen overtuigd. In enkele bijlijnen wordt hij geloofd. “De Belg was alweer de uitblinker", schrijft AS. “Het is dankzij Courtois dat Real Madrid won van Getafe, een lastige tegenstander. Hij heeft nog maar eens onderstreept dat híj zijn derde Trofeo Zamora (de prijs voor beste doelman in La Liga, red.) moet winnen. In de achtste minuut hield hij Etxeita van een doelpunt, drie minuten later was ook Mata eraan voor de moeite. Zijn statistieken en aantal clean sheets dit seizoen spreken boekdelen. Ronduit spectaculair.”

Als Real Madrid de titel wint, heeft het dat grotendeels te danken aan Courtois Spaanse sportkrant Marca

Bij Marca gingen ze nog een stapje verder - waar is de tijd dat Courtois bakken kritiek te verduren kreeg? “Als Real Madrid de titel wint, heeft het dat grotendeels te danken aan Courtois”, klinkt het. “Hij heeft er tegenwoordig een patent op om in de openingsfase een bepalende redding te verrichten. Weer was hij de redder in nood. Hij is een levensverzekering voor Real. Ook tegen Getafe was dat niet anders. Op de deviatie van Etxeita moest hij zich helemaal strekken om de bal in hoekschop te duwen. Weer een clean sheet erbij, de derde op rij. De welverdiende Trofeo Zamora is in zicht."

Courtois: “Ondanks mijn twee meter ben ik toch wendbaar”

Ondanks alle lof blijft Courtois er zelf rustig onder. Iets wat niet van iedereen kan gezegd worden. “Veel jongens werden gek toen ik die redding verrichtte, maar ondanks mijn twee meter ben ik zeer wendbaar. Ik heb goede reflexen”, grijnsde de Rode Duivel.

Real Madrid, dat voor alle duidelijkheid géén goede partij speelde, had het knap lastig tegen Getafe. Dat moest ook Courtois toegeven. “Getafe is een tegenstander die altijd ‘vecht’. Sterke ploeg, ze staan niet voor niets zesde. We moesten geconcentreerd blijven en ons niet laten meeslepen in hun spel. Neen, we speelden niet onze beste wedstrijd, maar wat telt, zijn de drie punten. Of de titel al binnen is nu we vier punten voorsprong hebben op Barcelona? Zeker niet, er wacht ons nu een moeilijke verplaatsing naar Bilbao. We mogen niet denken dat we al kampioen zijn.”



