De smeerlap in Sergio Ramos tot twee keer toe ten voeten uit, maar hij ontsnapt aan een 26ste rode kaart ODBS

03 maart 2019

08u00 0 Primera Division Sergio Ramos heeft zijn reputatie van smeerlap bij uitstek nog wat verder in de verf gezet in de Clásico van zaterdagavond. Tot twee keer toe richtte de kapitein van Real Madrid zijn giftige pijlen op Leo Messi. Ramos ontsnapte telkens en kreeg pas na de pauze, na een nieuwe en niet eens zo zware fout op Messi, geel.

Aanbeden door elke Real-fan, gehaat door elke niet-Realfan: Sergio Ramos is de ultieme clubspeler. Steeds voorop in de strijd, desnoods met de botte bijl. Op zijn 32ste ervaren rot (of is het rat?) in de ‘Koninklijke’ branding. Geweldige voetballer ook, maar -spijtig genoeg- verzeilt dat al te dikwijls op het achterplan omwille van de gewiekste of ronduit smerige streken waarmee de Andalusiër uitpakt. Na de Champions League-finale vorig seizoen, waarin hij vakkundig Mohamed Salah uitschakelde, had hij het in de jongste Clásico gemunt op Leo Messi. Een slecht idee, de wereldwijde achterban van de Argentijn indachtig.

Het begon met niet meer of minder dan pootje-lap. Ramos ziet hoe Messi achter hem gaat lopen en laat het been even hangen. Speelplaatsvoetbal. Messi ziet zijn voorste voet weggetrokken en gaat neer. De actie blijft onbestraft.

Op slag van rusten gingen de poppen helemaal aan het dansen. Ramos is sneller op de bal dan Messi en springt bij het vooruit tikken op om de Argentijn met de arm in het gezicht te raken. Messi zijgt opnieuw tegen de grond, waarop scheidsrechter Alberto Undiano Mallenco er niet beter op vindt dan voor het rustsignaal te fluiten in plaats van Ramos rood te geven. Zo bleef de kapitein bespaard van zijn 26ste rood karton in dienst van Real Madrid. Wanneer Messi -vingerwijzend naar Ramos- verhaal gaat halen, staan de twee een tel later hoofd tegen hoofd tegen elkaar. Barcelona en alle Messi-fans woedend.

O ironie, maar voor zijn derde duidelijke fout op Messi, de minst zware of smerige, zag Ramos na de rust wel een gele kaart. Hij stopte de ren van de Argentijn foutief af en wanneer Messi tegen de grond ging, protesteerde Ramos alsof Messi zich als een stervende zwaan gedroeg. Een van zijn handelsmerken.

De teller van Ramos staat nu op meer dan 200 gele en 25 rode kaarten. Vorig jaar pakte hij zowaar niet één keer rood, maar met die karrenvracht aan gele kartons is hij de speler met het meeste geel in zowel de geschiedenis van La Liga, de Champions League, de Clásico (18 stuks) als de Spaanse nationale ploeg...

Deze week zag Ramos zich nog met een extra speeldag schorsing in de Champions League bedacht, nadat hij in de heenmatch van de achtste finales op het veld van Ajax een opzettelijke gele kaart pakte. Zo mist hij niet alleen de terugmatch, zoals hij zelf wou, maar is hij er ook niet bij in de (mogelijke) heenmatch van de kwartfinale.

