De saga is terug, en hoe: overweegt FC Barcelona rentree Neymar op hoogst controversiële wijze ?

23 maart 2020

12u13

Bron: Sport 0 La Liga De zomermercato dreigt door corona een speciale editie te worden, maar één ding staat vast. Een nieuwe saga rond Neymar komt er aan. Deel II. Met, nu al, een waanzinnig element: artikel 17. Ook gekend als de Webster-regel. Zorgt een Schotse verdediger voor een van de meest straffe transfers uit de voetbalgeschiedenis?

De kans dat u al van Andy Webster gehoord hebt, is klein. De Schot, goed voor 28 interlands, stopte in 2017 met voetballen. Maar in 2006 zorgde hij wel voor een hoogst opvallende transfer. Na het derde seizoen van zijn contract van vier jaar, stapte hij zomaar op bij Hearts of Midlothian om naar Wigan, toen nog in de Premier League, te trekken. Webster riep artikel 17 van FIFA’s regelgeving rond transfers in om te verhuizen. Een artikel dat in 2001 door de Europese Commissie werd goedgekeurd en waarin staat dat spelers na een contractperiode van drie jaar vrije vogels zijn. Een soort van Bosman-arrest dus. Alleen eentje zonder grote gevolgen, omdat de clubs zich al die tijd hielden aan het ‘gentlemen’s agreement’ dat rond artikel 17 heerst. Je kan het ook vergelijken met de beruchte wet van 78, waarmee voetballers die weg willen hun contract naar de letter van de wet kunnen verbreken mits het betalen van een opzegvergoeding.

En nu komt het: volgens ‘Sport’, huiskrant van FC Barcelona, denken de ‘blaugrana’ eraan om Neymar, net zoals de vorige transferzomer, opnieuw naar Camp Nou te halen. Maar nu op basis van dat artikel 17. Grootste struikelblok vorig jaar bleek immers de transfersom. De Braziliaan verhuisde in de zomer van 2017 naar Parijs voor 220 miljoen euro, bedrag dat de Qatari’s van PSG bij een vertrek graag grotendeels gerecupereerd zien. Alleen zitten ze in Catalonië krap bij kas, nadat ze vorige zomer zwaar geïnvesteerd hebben in onder andere Frenkie de Jong en Antoine Griezmann. In die mate dat het in deze coronatijden wil snoeien in de salarissen van de spelers. Messi, Piqué en Busquets hebben al laten weten dat ze uit solidariteit bereid zijn om in te leveren. Piqué liet zelfs al verstaan dat te willen doen opdat de club zo ruimte kan vrijmaken om het loon van Neymar te accommoderen.

Bovendien is er ook voorzitter Josip Bartomeu. Hij ziet zijn ambtstermijn aflopen in 2021 en wil de fans nog een laatste keer verblijden op de transfermarkt, vooraleer hij zich terugtrekt. Alleen wil PSG niet meewerken aan een transfer. Artikel 17 dus. De advocaten van zowel FC Barcelona en Neymar bestuderen de piste naarstig, stelt ‘Sport’.

‘Sport’ pakt niet zomaar met dat nieuws uit. Bronnen binnen de club bevestigen dat ze Neymar in Barcelona nog altijd zien als de “natuurlijke opvolger van Messi” en dat de club alles in het werk zal stellen om hem terug te halen. In vier jaar Barça, scoorde Neymar 105 goals in 186 matchen. Momenteel wacht hij in zijn thuisland de uitkomst van corona af. ‘Sport’ heeft ook Wouter Lambrecht gecontacteerd. In de Belgische advocaat, die sinds 2017 voor de club werkt nadat hij ook al postjes bekleedde binnen de FIFA en het ECA (European Club Association), stelt Bartomeu zijn vertrouwen. Lambrecht staat bekend als een specialist in de regelgeving van FIFA en UEFA, maar was niet meteen bereikbaar voor een reactie. Op de vraag van ‘Sport’ of de FIFPro FC Barcelona zou steunen als ze artikel 17 zouden inroepen, weigerde de vereniging voor contractspelers standpunt in te nemen.

Voor FC Barcelona is het vooral afwegen of Neymar het (financiële) risico en de hele heisa rond de potentieel hoogst controversiële transfer waard is. Er zijn namelijke enkele precedenten, zoals de overgang van de Braziliaanse aanvaller Metuzalem van Shakhtar Donetsk naar Zaragoza. Hij verbrak in 2008 eenzijdig zijn contract op basis van artikel 17, waarna de FIFA eerst oordeelde dat Shakthar 6,8 miljoen euro moest krijgen. In beroep bij het TAS kregen de Oekraïners uiteindelijk zelfs nog 11,9 miljoen bedongen. Het Sporttribunaal in Lausanne oordeelde dat dit het bedrag zou zijn dat Shakhtar nodig had om een vervanger te vinden. In het geval van Neymar zou Barça dus toch nog diep in de buidel moeten tasten, laat staan dat ze nog een torenhoge boete van de FIFA riskeren. Om nog maar te zwijgen van het gehoon van de rivaliserende topclubs en hun fans. Of de blessuregevoelige Neymar dat allemaal waard is...

