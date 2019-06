Exclusief voor abonnees De roots van Eden: “Ik dacht: toch niet zo een showmanneke? Maar hij speelde iedereen overhoop” Bart Bartolomivis

08 juni 2019

08u00 0 Eden Hazard “Eden was echt een klein genie. Hij kon wel 700 keer jongleren, twintig minuten lang. En z’n vriendjes maar meetellen!” Voor het WK 2014 schreef Bart Bartolomivis portretten van alle Rode Duivels. Naar aanleiding van de transfer van Eden Hazard naar Real Madrid halen we het zijne nog eens uit ons archief.

“Ken je Stéphane Stassin nog? Door Anderlecht bij ons weggeplukt toen hij acht was. Maar Eden, dat is nog een andere kaliber”, glundert Alain Pauly, voorzitter van Stade de Braine.

Het was Pascal Delmoitiez, délégué van de eerste ploeg, die als eerste het licht van Eden had gezien: “Ik was de valiezen voor de uitmatch aan het pakken, toen ik plots in de verte iets op ons pas ingezaaide veld zag. Een klein jongetje, nauwelijks vijf, trapte voortdurend zijn leren bal in het dak van het doel. Op blote voeten! Maar nog voor ik hem tot de orde kon roepen, was hij verdwenen, langs de cornervlag de pal aangrenzende tuin in. Een kleine van Thierry en Carine Hazard dus.”

