De riante villa in Madrid waarvoor Eden Hazard 9 miljoen euro neertelt YP

14 augustus 2019

14u42

Bron: Semanas 22 Eden Hazard De zoektocht is ten einde: deze kolossale villa wordt de nieuwe thuis van Eden Hazard in Madrid. Prijskaartje: 11 miljoen euro. Al heeft de Rode Duivel minder voor het zogenaamde ‘Black House’ neergeteld. Een slordige 9 miljoen euro, of 60% van zijn netto jaarloon van 15 miljoen.

Eden Hazard debuteert komende zaterdag in La Liga met Real Madrid op het veld van Celta de Vigo. Op sportief vlak verliep de voorbereiding van de aanvoerder van de Rode Duivels bij de Koninklijke niet bepaald gesmeerd, maar op extrasportief vlak lijkt een andere belangrijke zorg van de baan. Hazard heeft namelijk een huis gekocht in La Finca, een exclusieve wijk in Pozuelo de Alarcón waar menig topvoetballer resideert. Hazard nam de villa over van Alejandro Sanz, een 50-jarige singer-songwriter. Die had zijn woonst al zowat anderhalf jaar geleden te koop aangeboden, maar niemand wou de hoge vraagprijs bieden. Uiteindelijk deed Sanz gaandeweg water bij de wijn, waarop de flankaanvaller van Real dus nu toesloeg.

Inbegrepen in de negen miljoen euro die Hazard neertelde voor de zwarte kast: een binnenzwembad, spa, fitnessruimte, bioscoop, wijnkelder en een paddel-tennisbaan. Voorts zorgt een domoticasysteem dat alle elektronica in de drie woon- en zes slaapkamers poepsimpel kan geregeld worden. Het perceel, dat volledig omheind is, heeft een oppervlakte van 5.151 m², het landhuis zelf is 1.631m³ groot. Wel zou hij volgens het Spaanse blad nog enkele aanpassingen willen doen zodat hijzelf, vrouw Natacha Van Honacker en hun drie kinderen Yannis (8), Leo (6) en Samy (3) zich er volledig thuis zouden voelen.