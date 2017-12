De naakte cijfers na de Clásico: Barcelona verliest nooit met Vermaelen en pakt derde zege op Real in drie jaar tijd DMM

15u26 0 Getty Images Primera Division De Clásico is beslecht in het voordeel van Barcelona. De Catalanen pakten in het hol van de leeuw uit met 0-3 na een sterke tweede helft. Meteen goed voor de derde zege op rij van Lionel Messi en de zijnen in het Santiago Bernabeu.

Het was een ontluisterende tweede helft voor de Real-fans in het eigen stadion. Barcelona pakte nog maar eens de scalp van de Madrilenen en daar horen enkele opvallende cijfers bij. Wist u bijvoorbeeld dat de Catalanen nog nooit verloren in La Liga met Thomas Vermaelen in de basis? Wij lijsten de opvallendste vaststellingen na de 236ste Clásico even voor u op.

- Real verliest voor de derde keer op rij in eigen huis van Barcelona. Twee seizoenen geleden kreeg de Madrileense grootmacht een 0-4-pandoering om de oren na doelpunten van Suarez (2x), Iniesta en Neymar. Vorig seizoen zorgden Messi en Rakitic voor een 2-3-overwinning.

3 - Barcelona have won three consecutive La Liga away games versus Real Madrid for the first time in their history. Triumph. pic.twitter.com/lTXNRhRtM7 OptaJose(@ OptaJose) link

- Barcelona blijft ook na 17 wedstrijden ongeslagen in La Liga. De Catalaanse voorsprong op de rivalen uit Madrid bedraagt nu 14 punten. Real heeft wel nog een wedstrijd te goed.

- Lionel Messi scoorde voor de 17de keer tegen Real Madrid in La Liga. Dat is meer dan enige andere speler in de Spaanse voetbalgeschiedenis. Tel daarbij nog eens de andere competities en dan komt de Argentijn uit op 25 rozen tegen Real.

17 - Lionel Messi has scored more goals against Real Madrid than any other player in La Liga history. Nemesis. pic.twitter.com/HvMFlDUqOl OptaJose(@ OptaJose) link

- Met zijn 200ste assist over alle competities heen voor Barcelona, zette Messi Vidal op weg naar de 0-3. Alweer een mijlpaal dus voor de Barça-spits.

200 - Lionel Messi has provided his 200th assist for Barcelona in all competitions. Extra-terrestrial. pic.twitter.com/FZIJbLPRZE OptaJose(@ OptaJose) link

Coach Valverde: "Vermaelen is een groot voetballer"

- Barcelona blijft ongeslagen en daar mag het dus ook Thomas Vermaelen voor bedanken. De Rode Duivel verloor met zijn team nog nooit in de Primera Division. In vijftien wedstrijden met Vermaelen won Barcelona 12 keer en speelde het 3 keer gelijk. Coach Valverde houdt wat ons betreft dus maar beter vast aan zijn talisman. En de Spaanse coach was na de partij erg tevreden over de Rode Duivel. "Niets dat goeds over hem. Hij laat de bal perfect lopen en gaat goed in duel. Daarnaast is hij een harde verdediger, krachtig en snel. Dit toont aan dat hij een groot voetballer is."

0 - Barcelona have not lost any of their 15 La Liga games with Thomas Vermaelen (W12 D3). Test. pic.twitter.com/m5M5GQaPgU OptaJose(@ OptaJose) link