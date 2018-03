De misschien wel beste '6' ter wereld klaagt over overvolle kalender maar krijgt al snel lik op stuk van Spaanse handbalster YP

07 maart 2018

11u22

Bron: Marca, Mundo Deportivo 0 Primera Division De uitspraken van Barcelona-middenvelder Sergio Busquets na de zege van afgelopen weekend tegen Atlético Madrid zijn niet bij iedereen in goede aarde gevallen. De Spanjaard klaagde kort na de match over de overvolle kalender en het feit dat zijn team minder rust kreeg dan de tegenstander, maar die uitspraken konden op niet teveel bijval rekenen bij Eli Pinedo, een 36-jarige handbalster en landgenote van Busquets.

Lionel Messi schoot Barcelona afgelopen zondag met een fraaie vrije trap naar een 0-1-zege in het Wanda Metropolitana. Ook Sergio Busquets, voor velen de beste '6' ter wereld, werkte mee aan de zege die de Catalanen een bonus van acht punten schonk op Atlético. "We hebben gedomineerd tot zover we het aankonden. Je wordt kampioen door te winnen van de besten, al moet je daarvoor soms diep gaan", begon die achteraf zijn relaas.

"We kwamen terug van een lange reis, waarna we weinig rust kregen. Het had beter geweest mochten we de wedstrijd op woensdag hebben gespeeld, zodat we toch aan voldoende dagen rust kwamen. Het kruipt in de kleren als je weinig rust en tussendoor ook nog moet trainen. Wanneer we verliezen, hou ik er niet van om excuses boven te halen, maar als we winnen vind ik dat ik zoiets moet zeggen. Als we de beste competitie ter wereld willen worden, moeten we proberen om ook zo'n zaken te verbeteren."

Om de woorden van Busquets even te kaderen: afgelopen donderdag werkte de 'Blaugrana' nog zijn verste verplaatsing van dit seizoen af bij Las Palmas (1-1). Er moest een afstand van 2.400 km (zowat 3,5u vliegen) overbrugd worden en dat hing er duidelijk nog in bij de stofzuiger, die ook aangaf dat Atlético "niet moest reizen en een dag langer rust had" voor de absolute clash tussen de eerste en de tweede in de stand.

Le explicaba yo a Busquets lo q es viajar en condiciones desfavorables y además tener q ganar al llegar al destino...

Añádele al tiempo:

• haz/deshaz maleta

• hazte las comida y la cena

• Lava la equipaciones para q estén listas para el próx partido

• ...#sinolodigoreviento https://t.co/OmMIyJlHup Eli Pinedo(@ EliPinedo) link

Uitspraken die niet overal in even goede aarde vielen, dus. Eli Pinedo, een 36-jarige landgenote van Busquets die met de Spaanse handbalploeg in 2012 nog olympisch brons won, gaf via Twitter even fijntjes mee dat voetballers eigenlijk niet zoveel redenen hebben tot klagen. "Ik weet wat het is om in ongunstige omstandigheden te reizen en op verplaatsing te moeten presteren. Maar ik weet ook wat het is om koffers in en uit te pakken, middag- en avondmaal klaar te maken en mijn sportkledij te moeten wassen zodat die klaar is voor de volgende wedstrijd", zo klonk het onder meer. Nadien gaf ze wel nog mee "niks tegen voetballers te hebben maar wel tegen de manier waarop ze worden in de watten gelegd." Maar het was natuurlijk vooral de oorspronkelijke tweet die druk becommentarieerd werd...

Hispanos, vamooooooos!!🙌🏻👊🏻💪🏻 #nosotroscreemos Een foto die is geplaatst door null (@elipinedo) op 26 jan 2018 om 17:46 CET

Si, hoy he vuelto a jugar, porque el balonmano me hace feliz. Me gustaría que los medios de comunicación siguieran respetándome tanto como lo han hecho siempre, quisiera llevarlo con toda la discreción posible, puesto que el balonmano no es mi prioridad ahora. Por suerte, empiezo a encontrar mi rumbo profesional más allá del 40X20. Mil gracias a todos por vuestros mensajes y perdonadme por no poder contestar a tod@s. #eternamenteagradecida ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@elipinedo) op 16 dec 2017 om 21:21 CET